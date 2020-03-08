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كشف فذلكة وحقيقة مرض كورونا #


حسن المياح

 

مرض كورونا هو رمز الإستكبار الأميركي والعالمي والوجه الآخر للإرهاب الدولي , ولإجرام وخبث الماسونية الصهيونية العالمية التي واللذين يعملون على تدمير بلاد العالم وخصوصآ بلاد الإسلام , وقتل الشعوب المؤمنة الحية الولود دعاة واعين أبطالآ أسودآ شراسآ مجاهدين مقاومين التي تطالب بالتحرير من ربقة وأسر الإستعمار والغصب والإحتلال , والإستقلال من كل نفوذ عميل جبان غاش خادع ,  والتقدم نحو الأصلح والأفضل ,  والتحضر على أساس عقيدة لا إله إلا الله الحاكمة على كل نسمة من شعوب العالم أجمع , لأن البشر كلهم هم خلق الله وحده .

وإلا فأروني ماذا خلقتم وأوجدتم , وما تخلقون وتوجدون ...??? !!!

كبرت كلمة من أفواهكم العفنة الرذيلة أن تقولوا ما لا تعملون , وما لا تفعلون , وخسأ الفعل العابث المنحرف منكم فيما تعملون وتنجزون .

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