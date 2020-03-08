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السعودية "السلمانية" وتحديات التغيير


إياد الإمارة

 

الأخبار الواردة من مملكة الرمل والبترول والرَبع الخالي ومن مصادر صحفية معتمدة أمريكية وغربية تفيد بوجود حملة إعتقالات شعواء طالت عدداً من أمراء الأسرة أبناء عبد العزيز وحفدته في خطوة يراها مراقبون أنها تمهيدية لتولي محمد بن سلمان "الملك" بعد ابيه العاجز أو المشرف على الهلاك، مصادمات دامية داخل أسوار قصور "الرمل" السعودية وإعتقالات لم تتحدث عنها السعودية "السلمانية" ولكن مصادر أمريكية وغربية تحدثت بالتفاصيل عن هذه الإعتقالات وغرف العمليات بضباط امريكان وصهاينة تخطط وتنفذ ما يمهد لأبن سلمان تحويل مملكة جده السعودية إلى مملكة أبيه "السلمانية".

السعودية تدخل مرحلة جديدة ستتغير فيها مدد الحكم من السنين إلى الشهور والأيام وسط إضطرابات ستعصف بهذه البؤرة التي شكلت مصدراً مرعباً للعالم كونها بذرة الإرهاب ونبته الشيطاني منذ تأسيسها على  عقيدة المنحرف ابن عبد الوهاب وإلى يومنا هذا، السعودية الوهابية الإرهابية شوهت الإسلام وكانت سبباً رئيسياً في وجود "إسلامفوبيا" في العالم بسبب العقيدة الدموية الحمقاء التي انتهجتها هذه المملكة المصبوغة بلون الدم.

أبن سلمان الإرهابي يبدأ عهده الجديد "عهدا السليمانية" بحملة إعتقالات وتصفيات والله العالم بما موجود خلف الأكمة من شر يضمره  ربيب الصهيوامريكية وأجيرها الأحمق..

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