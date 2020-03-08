المقالات

رضا علوان أكثر من مقهى


هادي جلو مرعي

 

أجرت الصحفية سعاد الجوهر حوارا مع الصديق علاء رضا علوان مالك مقهى رضا علوان في الكرادة ببغداد، وهو من المقاه الشهيرة في العاصمة حيث يستقطب المثقفين والكتاب والصحفيين والناشطين في مجالات العمل الإنساني، ومنظمات المجتمع المدني، وهناك قاعة مخصصة لعقد ورش العمل، والندوات والمعارض والبازارات الطوعية، وكنت في سنوات مضت أمر من المكان، وكان معروفا كما أشار الصديق علاء لدى أهل الكرادة، وكان محلا للبضائع الغذائية، وقد تطور الى فكرة مختلفة تلتقي، وأحلام المثقفين بالفعل، لكنني أود الحديث عن تطور المقاهي العراقية التي شهدت تحولات مرتبطة بالتحولات الكبرى على مستوى الإقتصاد والأمن والسياسة، والعادات والتقاليد والثقافة، وحركة التنوير الفكري والثقافي.

في التسعينيات لم نكن نتحول عن مقاه في شارع الرشيد، وفي الكسرة، وفي الباب المعظم، وهي قريبة من أسواق الكتب والأسواق العامة والكليات التي تجتمع فيها الثقافات، وتتنوع العادات والأفكار، وهناك يلتقي صحفيون ومثقفون وتجار كتب وشعراء، ويتباحثون في شؤون مختلفة، ومن أشهر المقاه التي عرفت مقهى الجماهير في باب المعظم، وقد كان يحفل بالمرتادين، لكني وجدته من مدة مهجورا كما هو الشارع الذي يقع فيه، وكان مقاه تونس، وأم كلثوم، وحسن عجمي جزءا من حالة الثقافة العراقية التي تصدعت وتردت وتراجعت بعد عام 2003 وأصبحت رهنا لواقع السياسة والأمن والمزاج العام، مع نكوص المثقفين عن حالة الحماس التي تطبع حراكهم اليومي ضمن واقع المجتمع المتغير، ولكن اللافت إن السنوات الأخيرة شهدت بوادر نهضة شبابية، ولاأقول ثقافية، أو علمية، فمازال الطريق طويلا أمام هكذا تحول، وهذه النهضة تفرض تحولا فكريا، وتغيرا في النمط السائد، وظهرت أماكن، ومقاه جديدة أخذت رضا علوان مكان الريادة والتقدم في سلم الإهتمام بها، أولنظر إليها، فلم يعد ممكنا أن يغادر المثقفون الكرادة الى غيرها قبل أن يوثقوا علاقتهم بمقهى رضا علوان.

هناك فئات إجتماعية متنوعة تحضر الى مقهى رضا علوان، وهي تتناول شؤون المجتمع، وهموم الثقافة العراقية، ولابأس في العروج على السياسة وتقلباتها وتأثيراتها في الحياة، وإمكانية أن يكون للمثقف دور في التحول، وهو مالايمكن التأكد من إمكانية تحققه لأسباب مرتبطة بحداثة التجربة بعد التغيير، وللإضطراب السائد في الحالة العراقية على مستويات عدة. مايدعو الى التأني في الحكم، وحتى في التفاؤل بإمكانية تحقيق تحول كبير ولافت على الأقل في الفترة الحالية، وهذا لايمنع من القول: إن رضا علوان، وبعض المنتديات هي جزء من حالة التحول، ومن الممكن أن تكون شريكة في تحقيق طفرة ثقافية في البلاد بوجود جيل جديد شاب وطامح ومتفجر بعطاء ليس له حدود، ويصعب الوقوف بوجهه، بل لابد من فتح الطرق أمامه لأنه قادم وبقوة، وذاهب الى المستقبل رغما عن المعترضين.

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لمن يهمه الامر..ماذا يجري في "السعودية"..!؟
ألواح طينية؛ ما المصلحة في تمزق الصف الشيعي؟!
4 "كورونا" وحضيري أبوعزيز
صحة غيرك قبل صحتك
كشف فذلكة وحقيقة مرض كورونا #
السعودية "السلمانية" وتحديات التغيير
رضا علوان أكثر من مقهى
معاول التهديم...
لِلْمَرْأَةِ فِي عِيْدِهَا.. تَحِيَّة لِبُطُوْلَاتِهَا
ق ق ج ---------- رائحة ------
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك