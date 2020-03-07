المراقب
من يدقق في الشعارات التي رُفِعت في التظاهرات التي خرجت منذ 1-10-2019 يجدها كلها تتجه الى قاسم مشترك واحد وهو ((كلا للتشيع )) والدليل انه لم يبق شيء للتشيع الا وتم رفع شعار ضده
🔰-الحشد الشعبي --- ذيول
🔰-ايران برة- برة
🔰- الطبقة السياسية الشيعية – حرامية بدون استثناء
🔰- المقاومة عملاء
🔰- كل رئيس وزراء يتم ترشيحه من الاحزاب الشيعية يتم التشكيك به ورفضه ومكان الرفض ساحات التظاهر وأخصها التحرير
🔰- الحوزة العلمية ---- ممنوع ان تتدخل في السياسة
🔰- المرجعية ---- لادخل لها في السياسة---- وهناك فُرَقٌ تشكلت لقتل المراجع إبّان حرق مرقد شهيد المحراب الخالد رض
🔰- قبور العلماء---- تُحرق
🔰- المجاهد يُطعَن بالسكين في نحره
🔰- البارات والملاهي عامرة
🔰- المحلات الشيعية واكبر سوق للعراق ((الشورجة )) يُحرق
🔰- مخازن المواد تم حرق (1200) محل وتعطل الاسواق
🔰- حقول الرميلة تُغلق
🔰- موانيء البصرة تُغلَق
- مدارس اطفال الشيعة تُغلَق باسم الشغب
الا يعني هذا الرفض الواسع لكل مظهر شيعي انه يعبر عن وجود مشروع ((امريكي- سعودي – إماراتي- صهيوني )) لإنهاء التشيع بكل مظاهره الدينية والسياسية والامنية والعلمية والروحية بشعارات مطلبي ومعيشية يدل على ان المستهدف هو التشيع فقط وفقط؟؟
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