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🔴 المستهدف هو التشيع


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من يدقق في الشعارات التي رُفِعت في التظاهرات التي خرجت منذ 1-10-2019 يجدها كلها تتجه الى قاسم مشترك واحد وهو ((كلا للتشيع )) والدليل انه لم يبق شيء للتشيع الا وتم رفع شعار ضده

🔰-الحشد الشعبي --- ذيول

🔰-ايران برة- برة

🔰- الطبقة السياسية الشيعية – حرامية بدون استثناء

🔰- المقاومة عملاء

🔰- كل رئيس وزراء يتم ترشيحه من الاحزاب الشيعية يتم التشكيك به ورفضه ومكان الرفض ساحات التظاهر وأخصها التحرير

🔰- الحوزة العلمية ---- ممنوع ان  تتدخل في السياسة

🔰- المرجعية ---- لادخل لها في السياسة----  وهناك فُرَقٌ تشكلت لقتل المراجع إبّان حرق مرقد شهيد المحراب الخالد رض

🔰- قبور العلماء---- تُحرق

🔰- المجاهد يُطعَن بالسكين في نحره

🔰- البارات والملاهي عامرة

🔰- المحلات الشيعية واكبر سوق للعراق ((الشورجة )) يُحرق

🔰- مخازن المواد تم حرق (1200) محل وتعطل الاسواق

🔰- حقول الرميلة تُغلق

🔰- موانيء البصرة تُغلَق

- مدارس اطفال الشيعة تُغلَق باسم الشغب 

الا يعني هذا الرفض الواسع لكل مظهر شيعي انه يعبر عن وجود مشروع ((امريكي- سعودي – إماراتي- صهيوني )) لإنهاء التشيع بكل مظاهره الدينية والسياسية والامنية والعلمية والروحية بشعارات مطلبي ومعيشية يدل على ان المستهدف هو التشيع فقط وفقط؟؟

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