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قصة قصيرة بعنوان: المُتعنطز في الخلاني


علاء الموسوي

 

متظاهر سلمي يطالب بحقه

يرتدي زي الفرسان الكلك

شماغ احمر وكمامة تنبعث منها رائحه انفاسه مختلطة مع رائحة التفاحتين او العلچ والنعناع

على بعد امتار من الخط الاول لعناصر الشغب

يصول ويجول بكل كبرياء وأنفة ومسؤولية!

حتى انه وبخ احدهم لانه وضع يدهُ على كَتفه فصرخ بوجههِ ( نَـزّل إيدك!)

اه ؟

من هذا ؟ تسائل الجميع....

تعال عمي منو انته ؟ فصمت ولم يجب

ابو الشباب انتة وجنطتك وتوجه العالم شكو منو انت

(كان يؤشر يمينا وشمالا كأنه مارشال في جبهة ستالينغراد)

اما هاتفه لم يسكت فبين اتصال وآخر كان هناك اتصال مع مجهولين

التفت الى الشغب وقال " هذا مسؤول مكافحة الدخانيات"

مسؤول لو حامض حلو! قال احدهم

اطال من التعنطز امام الحاجز

فتلاقفتهُ الايدي تلاقف الكرة وكانت تاتيه التواقيع

( بعد الالف ث ي) بشكل مستعجل مع " شحط ودوف "

لم يكن يعلم من اين ياتيه " الراشدي " وهو طريقة سلام متبعة بسبب فايروس كورونا

تحول هذا المتعنطز الى قطعة استنساخ تحمل احمل الالوان منها الازرق المحمر و الاحمر المزرق

تم الاتصال بوالديه...وبعد وصولهم تبين ان الاب موظف والام كذلك حيث قال الاب ( هذا كلب ابن كلب شيريد ننطيه)

للكوفي للكوفي للقاعة للقاعة يطلع ويطب بكيفه

صدق الاب حين وصفه كلب ابن كلب

وكم اب يعلم ان ابنه كلب ابن كلب يشمر مولوتوف وصجم على الشرطة وهو طالع تحت مسمى جمبق لمبق

حتى يصعد قناته ب اليوتيوب ؟

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