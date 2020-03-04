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فايروس كورونا … هل يثنينا عن زيارة موسى بن جعفر؟!


 محمد باقر العسكري ابو شعيب

 

بعد سقوط نظام البعث المقبور مرت على العراق مصائب ومحن جمة منها ما هو سياسي، كإختلاف الأحزاب والتيارات السياسية العراقية بمكوناتها الثلاث الشيعة والسنة والاكراد، ومنها ما هو أمني، كالاحتلال الأمريكي والمجاميع الإرهابية كالقاعدة وداعش، ومنها ما هو اقتصادي، كانهيار أسعار البترول عام ٢٠١٤، ومنها ما هو اجتماعي وسياسي في نفس الوقت، كالتظاهرات الاخيرة، ومنها ما هو صحي، كانتشار فايروس كورونا مؤخراً.  

لو لاحظنا بدقة تأثير تلك النكبات والأزمات، لعلمنا انها قد اضرت بواقعنا، ومحصتنا ايما تمحيص وافرزت فينا القمح عن الدخن، وكانت تلك المصائب تتدرج شدة وصعوبة بيد انها جعلتنا اشد عزيمةً وأقوى شكيمة، فأصبحنا بعد داعش في قمة منحنى الصعود وفي اعلى هرم العزة والشموخ والكبرياء.  

ما ان جائت التظاهرات الأخيرة واذا بنا ننحدر في منحنى الهبوط،  حيث اضرت التظاهرات بأوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فتهاوت فيها البصائر، وتماهت العقول والضمائر، حتى سقط في الفتنة علية القوم، الذين كنا اليهم نلوذ وبهم نعوذ!  

ثم تلاها فايروس كورونا، فإن لم يسلم من فتنة التظاهرات خدام العتبات ومكاتب المرجعيات، فاذا بكورونا تستهدف عقيدتنا وثقتنا بأهل البيت صلوات الله عليهم، وزيارة مراقدهم المقدسة، والتي عهدناها ملاذنا الأمين وكهفنا الحصين والذين اليهم نستكين وبهم نستعين، في حلنا وترحالنا، وسقمنا وعافيتنا. 

نستمع اليوم الى دعوات وشبهات تثار حول الزيارة الرجبية في ذكرى استشهاد الامام الكاظم عليه السلام، فثمة من يتحدث عن منع الزيارة بحجة الخوف من (كورونا) وثمة من يتربص بذلك للتشكيك بمعتقداتنا وقيمنا وثوابتنا، اذ مافتئنا نعتقد بأن الشفاء والرجاء عند مراقد المعصومين، فبأيديهم عرى الكون، وهم الطبيب المشافي وابواب الحوائج. 

السؤال الذي يروم الأعداء طرحه في محضر تفشي فايروس كورونا هو:

هل سيزور الشيعة مرقد الامام الكاظم في الزيارة الرجبية هذا العام ام ان كورونا غلبت عقيدتهم؟!

لذا نقولها وبإيمان راسخ وعقيدة شماء، كما قلناها لسيد الشهداء الامام الحسين صلوات الله عليه؛ لو قطعوا ارجلنا واليدين نأتيك زحفاً سيدي يا حسين: 

لو فشى كورونا بنا فتكاً وأنذر  نأتيك زحفاً سيدي موسى بن جعف

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