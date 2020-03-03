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كوفيد ١٩سلاح ام ماذا ؟!


علاء الموسوي

 

مجموعة تساؤلات ليس لها تفسير مثبت او لا امتلك تفسير مقنع لها الى الان

دخلت حتى الان ضمن خريطة كورونا مايقارب 34 دولة من مختلف انحاء العالم وجميعها تشترك بميزة واحدة وهي العقلانية في التناول الاعلامي الا دولة واحدة من هذه الدول ؟

ايران....كانت على موعد مفاجئ وغامض مع دخول الفيروس

حيث بدأت تحوم الشكوك وتبرز التساؤلات اكثر فاكثر حول هذا الامر

التساؤل الاول :

التناول الاعلامي العالمي حرف الانظار من الصين ومدينة ووهان التي انطلق منها الفيروس الى طهران وقم وتكاد تنعدم الاخبار التي تتناول الوضع الصيني ؟؟

التساؤل الثاني :

اصابة مباشرة وسريعة لجملة من شخصيات سياسية ايرانية

برلمانية واعلى من دون الدول البقية

قد يبرر البعض لقربهم من شعبهم وما الى ذلك وهذا غير منطقي كون اغلب السياسيين والرؤساء في الدول التي حط فيها الفيروس رحله هم بتماس مباشر مع شعوبهم

التساؤل الثالث :

ترامب في زيارة رسمية الى الهند ووسط الآلاف من الناس تزامنا مع تحذيرات منظمة الصحة العالمية بمنع التجمعات

والهند القريبة جدا على ايران لم تغلق الحدود ولم تمنع الايرانيين من الدخول الى الهند فهل كان ترامب مجازفاً ام واثقاً ؟؟

التساؤل الرابع :

بومبيو وفي تغريدة له طالب ايران بعدم اخفاء حقائق ضحايا فيروس كورونا ؟؟

حتى رد عليه وزير خارجية ايران ب

" عليكم بمعرفة اعداد قـ.ـتلى.عين الاسد اولا "

التساؤل الخامس :

يعمل المركز الاعلامي الامريكي في العراق على مفصل الحدود مع ايران حيث ينشر ما يزيد عن ٣ مواد اعلامية يوميا فيما يخص غلق الحدود مع الجانب الايراني

وحالات الاصابات التي لم توثق الى الان اي حالة منها بمادة صورية او فيديوية وتربط بالقادمين من ايران ؟!!

كل هذه التساؤلات تضع الفيروس في خانة ان الامر يبتعد عن العفوية شيئا فشيئا!!

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