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الاعداد الجماعي يحقق النجاح


🖋 الشيخ محمد الربيعي

 

يؤكد القران الكريم على امر  الجماعة وعدم الانفراد حتى على نحو  اتخاذ القرار ،وان الفرد واقعا مشهود لايستطيع ان ينجح ويحقق المطلوب منه الا بمشاركة الجميع  .

وبهذا الصدد نصوص عديدة سواء على صعيد الالهي او عقلي والنتيجه سنكتفي بنصا واحدا [ واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ] ،فنلاحظ القران اكد على الاعداد الجماعي فلم يعبر بصيغة ( واعد لهم ) بل قال ( واعدوا لهم ) فهناك مواقف لابد من الاعداد والتكاتف الجماعي لنجاحها وبحسب الاستطاعة ولطيف هنا عبر ( بما استطعتم ) ولم يقول ( واعد لهم من القوة ) جعل الاستطاعة داخل في قضية الاعداد وارى بحسب راي القاصر دخلت الاستطاعة بالموضوع لسد الباب امام من يقول لا املك شيء فالموضوع هنا بحسب الامكانيات وان كانت بسيطة وهي بنفس الوقت تحفيزا ليقدم كلا بحسب استطاعته ، بقى ان نلتفت ان معنى القوى غير مقيدة اومحصورة فالقوة معبر عنها تارة بالقوة العقلية او البدنية وغير ذلك من التعبير الذي يصلح ان يكون به عنوان القوة.

يا ايها الشرفاء العراقيين الابطال

علينا ان نعد الاعداد المجموعي على صعيط الاسرة والمجتمع والوظيفة وكل مفاصل الحياة ونقدم ضمن تلك المسميات مانستطيع للوصول للنجاح فمثلا على مؤسسات الدولة العمل ضمن الاطر الاعداد الجماعي وعدم الاستهانة باي استطاعة تقدم من ابسط درجة وظيفية ممكن ان تساهم في زيادة قوة الطاقة المنتجة لتلك المؤسسة التي بنتيجة نجاحها هو ارهاب لدولة الاستكبار والاستعمار التي تريد النيل من وحدة العراق وعزمة وتطورة ونجاحه اسال الله حفظ وحدتنا وتكاتفنا وان ينصرنا نصر عزيز مقتدر

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