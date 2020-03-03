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الحروب القادمة


سلام دليل ضمد

 

 

في العقود السابقة من القرن الماضي استخدمت اغلب الدول الجيل الرابع من الحروب واذ رجعنا بالتأريخ سنجد أن اغلب الحروب المتطورة ليست إلا من التأريخ السابق فمثلا حروب الجيل الرابع مأخوذة من العساسين أو الحشاشين الذين استمروا 600عام ولم تستطع أعتى الدول حينها القضاء عليهم كالفاطميين والزنكيين والايوبيين والسلاجقة وغيرهم  اما بعد هذا الجيل الذي غادره اغلب الخبراء إلى الجيل الخامس والخامس المطور فهناك من يعتمد على الإعلام  وهذا أيضا أخذ من الخلاف بين أمير المؤمنين و معاوية  فقد كان معاوية يعطي لكل من يرتقي المنبر (المركز الإعلامي حينها) ثمانون دينار ذهب شريطة أن يسب عليا ع أو أن يتهمه بالخروج عن الملة . اما الحرب القادمة فهي حرب البايلوجيا ولا أعتقد أنها تأتي قبل عقد أو اثنين من الزمن وما (كورونا )  وهذه ايضا اخذت من التتار الذين كانوا يضعون المصاب بالطاعون بالمنجنيق ويرمونه داخل قلاع الاعداء   وكذلك سوف تأتي الحروب الاقتصادية وهي الابشع على الإطلاق وما حدث في فنزويلا والعراق وغيرها إلا تجارب أيضا فدول الاستكبار تعتبرنا فئران لحقول التجارب (مع جل احترامي للقارئ العزيز )  من أخطر مراحل الحروب هي الحرب الاقتصادية ومن بعدها الحرب الجرثومية ثم الاعلامية على الشعوب  اما أخطر الحروب على الدول العظمى كما يسميها البعض هي حروب الجيل الرابع  والحرب الالكترونية

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