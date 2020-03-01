المقالات

حكومة كورونا المستجدة


هادي جلو مرعي

 

العام 2014  وكان الحديث في وقتها يجري عن فيروس كورونا ومتلازمة الشرق الأوسط، وإصابة العديد من المواطنين، وأخذ العالم يتحدث عن كورونا الذي تزامن مع مرض إنفلونزا الطيور، وإيبولا، وإنفلونزا الخنازير، وبمرور الوقت تناسى العالم ذلك لإنشغاله بأنواع من الأمراض والحروب والخلافات والتنافس التجاري والسياسي والإقتصادي والكوارث الطبيعية والتقلبات في المجتمعات الإنسانية التي تأخذ أشكالا عدة وكانت المملكة العربية السعودية صارمة في التعامل مع كورونا وقد نجحت في القضاء عليه.

يظهر كورونا المستجد في الصين، ويغزو العالم مثل بضائعها الرخيصة، وغير المكلفة، فالمرض يتنقل عبر وسائل الإعلام كما في البضائع، وعن طريق المسافرين والمختلطين، ويتوجه مباشرة الى إيران التي تصبح مصدر تهديد بكورونا لدول الخليج والعراق، ويتم الإعلان عن إصابات جديدة في مدن إيرانية، ومن ثم في بلدان الخليج الأخرى لزوار من دول موبوءة كالصين وإيران وكوريا الجنوبية وتايلند وإيطاليا، ويتسارع المرض ليشغل العالم، ويضطر الرئيس دونالد ترامب ليلقي خطابا للعالم مساء الأربعاء، بينما يوقف العالم نشاطاته، وتمنع إيطاليا الجماهير من دخول الملاعب، وتواجه السلطات الفرنسية الإنتقاد لسماحها بدخول مشجعي يوفونتوس الى أراضيها لتشجيع فريق الشمال الإيطالي ضد ليون المحلي بسبب زيادة عدد المصابين في المدن الإيطالية، ويهدد كورونا كلاسيكو الأرض بين البرشا والريال، ويتم حجر المرضى في المستشفيات، وفي فندق في جزيرة الكناري، وفي السفن السياحية على شواطيء اليابان.

خلال السنوات التي تلت التغيير في العام 2003  كانت المشاكل السياسية تشغل الناس، والفاعلين السياسيين عن قضايا المرض والتعليم، بينما يصاب الناس بمرض الطائفية، ويهربون من التنظيمات الدينية المتطرفة، وتحتويهم معسكرات النزوح، والدول القريبة والبعيدة، ويتظاهر الشبان بحثا عن التغيير، وتكون المنطقة الخضراء هدفا محتملا في كل مناسبة إحتجاج، وتعلن السلطات عن تغيير في النهج، وإمكانية النجاح في حلحلة المشاكل، وتوفير فرص العمل للعاطلين، وتحسين الواقع الإقتصادي والنهوض به، ثم لايحدث الكثير مما ينتظره الناس، ويبقى الوضع على ماهو عليه بإنتظار تظاهرة أخرى، وإحتجاجات لاتكاد تنتهي حتى تبدأ من جديد، فيتم غلق الطرق والجسور والمدارس، ويعاني الناس من سوء الأوضاع، وتفاقم الأزمات.

تتوفر لدينا اليوم فرصة لتشكيل حكومة يمكن أن تكون جزءا من محاولات الحل، وليس التأزيم، مع إن سياسيين وقوى فاعلة عبروا عن رغبتهم في صناعة الأزمات من جديدة، ومناكفة رئيس الحكومة بحثا عن مناصب ومنافع مالية، وهي حكومة تقع عليها مسؤولية جسيمة في إجراء الإنتخابات التي يشترط المتظاهرون أن تكون من الأولويات لتغيير الطبقة السياسية الفاسدة، لكن الحكومة الجديدة ستكون في مواجهة مالم يكن متوقعا، وهو فيروس كورونا الذي يستدعي إجراءات حكومية، وتشكيل خلية أزمة لوقف تمدده بعد إنتشاره في دول عدة من العالم، ومنها المجاورة للعراق كالكويت وإيران.

إذن هي حكومة كورونا المستجدة، والمختلفة عن الحكومات السابقة جميعها لأنها تتحدى المرض والفساد

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإباحية المطلقة.. مرحلة ما بعد الإخفاق الحكومي والتظاهر غير المنظبط
حكومة كورونا المستجدة
الثقة السياسية والسيكولوجية تترنّح في العراق
النخوة العراقية
أمريكا: من الدفاع عن القوّة الى إعادة تجميع القوّة
تبا لهذا الشعب .......توزيع  المكاسب والمغانم فوق كل شيء 
انكم ساقطون..!
حكومة كورونا
"لكم دينكم ولي دينِ"
حكومة المحاصصة باقية باقية رغم رفض العراقيين الأحرار
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 76.16
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك