كورونا فايروس .اكتشف عام ١٩٦٠

سلام دليل ضمد

انتشر في السعودية عام ٢٠١٤ مات منهم ١٨ في جدة اغلبهم من الرجال رجح بعض العلماء حينها أن الفايروس يصيب الرجال دون النساء لكني أرى أن الفايروس لم يصب السعوديات لأن اغلبهن يرتدين البرقع على الوجه كأنه كمامة عاد الفايروس ليظهر في ووهان الصينية بشكل أكثر تطورا لا يعد هذا الفايروس خطر جدا مقارنة بغيره كالايبولا التي قتلت ٩٠%من المصابين وانخفضت النسبة مؤخرا إلى ٢٠% بينما كورونا قتلت ٢%فقط من المصابين لكن إذ لم يتم السيطرة عليه قريبا سيعتبر وباء عالمي يعتبر هذا المرض ضمن ثمان أمراض فايروسية تصيب الجهاز التنفسي . صفاته / سمي بكورونا لأنه يحوي على بروزات رأسها شبيه بالتاج وكلمة كورونا الإسبانية تعني كراون (التاج) بالإنجليزية ومن أهم مصانع الخمور في المكسيك هو مصنع كورونا الذي أنشأ عام ١٩٢٥ لذلك يتوقع بعض الحمقى أن الخمر يقضي على هذا المرض . قد يكون الفايروس هو من طور نفسه أو أن الحرب الاقتصادية هي من طورته(بفعل فاعل) وتحديدا الجهاز الاستخباري الأمريكي . المشكلة ان هذا الفايروس لا يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي فقط بل كامل الجهاز والأهم من ذلك هذا الفايروس يتحول من المادة الوراثية إلى البروتين مباشرة بدون المرور بمرحلة الحمض النووي الريمبي ويستطيع الدخول لداخل الجزء المخاطي .

الوقاية : التعرض للشمس ليس السبب موت الفايروس في درجات الحرارة العالية بل لأن الشمس تعطينا فيتامين D واذ لم تجد أشعة الشمس فعليك بأقراص D3 ففي عام ١٨١٥ عند انفجار بركان اندونيسيا الهائل أصبحت الابخرة الحامضية مانعا لوصول أشعة الشمس فأنتشر الطاعون حينها ومات الكثير الكثير منهم بسبب ضعف المناعة كذلك فيتامين c الداعم للجهاز المناعي وهو موجود في الفلفل والكيوي و الحمضيات يفضل طبعا شرب الليمون بالنعناع وكذلك الكركم الذي يعتبر لوحده صيدلية متكاملة والحرمل الذي يفعل الغدد الصماء وخاصة الغدة النخامية التي تعطي الأوامر للغدة الكظرية

اما من الجانب العقائدي فأن الترابط العلمي العقائدي سيدهشك عزيزي القارئ

ففي ١٩١٥ قام المجدد الشيرازي رحمه الله بجمع المؤمنين وقراءة زيارة عاشوراء واليوم ينتشر دعاء اني اريد امانا يا ابن فاطمة وهناك من يؤمن بزيارة الأضرحة أو قراءة القرآن وكل هذا نجح حينها وسينجح بعون الله فالحقيقة العلمية تقول أن الإنسان عندما يطمئن لشيء معتقدا به لا شاكا فالغدة النخامية تعطي الأوامر للغدة الكظرية الجزء القشري منها فتقوم الغدة الكظرية بفرز اربع اضعاف مما كانت تفرزه إلا أنها تحجم عن ذلك في حالات الكأبة والقلق والشك وغيره لذلك يقول نبينا الأكرم ص صلة الرحم تطيل العمر (أن فهمت قصدي)

كما أن الفايروس لم يقتل من المصابين إلا من هم في مشاكل صحية أو انهم كبار السن اي انهم ليس لديهم المناعة الكافية فالفايروس كامن بطبيعته اي أنه يخشى الجهاز الدفاعي للجسم

العلاج بتوقعاتي أن العلاج سيكون في عيدان التبغ وثمار اليوكالبتوس والله أعلم