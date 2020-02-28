شبح كورونا إلى اين !

عفاف محمد

اليوم ضج العالم بهذا الشبح القادم من البعيد والذي يهدد أمن وأستقرار وسلام الكثير في مختلف دول العالم. هذا الفيروس الذي بات فوبيا ترعب كل ضعفاء النفوس .

لكن هل الفيروس هذا عصري مستعصي ؟!

وهل صحيح ما قالته بعض المصادر انه كانت متواجد منذ أعوام سابقة وله تسميات اخرى حيث وقد ظهر في عام 2002

بإسم SARS وعام2015

وبإسم MERS

والحالي يُدعى N-Cov من سنة 2019

وكذا تقول المصادر انه قد ظهر في السعودية وتم التكتيم عنه حينها !!

اذ كان هذا الفيروس خطير لهذا الحد وسريع الإنتشار؛ فلماذا لم نسمع عنه من قبل ومنذ تلك السنوات لم يحدث ضجة كما حدث خلال شهر ؟!

وهل يعقل أن الصين بالرغم تقدمها في كل المجالات عجزت عن القضاء على هذا الفيروس المرعب ؟!

وهل صحيح ما تقوله هذه المصادر ان هذا الفيروس المرعب لعنة امريكية تصيب كل من يحاول ان يقف في وجهها؛ أي هي من أوجدته ؟!

كثرت الأخبار وتداولها الناس في سرعة عجيبة ولكن ما الحقائق التي نجهلها عن هذا الشبح كورونا ؟!

و رغم كل شيء نحن شعب يمني مؤمن بالله ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا ..

فلن يكون هذا الوباء أخطر من هذه الحرب المتكالبه علينا والتي جرفت لنا معها كل الويلات من أسلحة فتاكة وأمراض وأوبئة وكل ما بهدد الحياة والسلام .

فلا تجزعوا يا شعب الإيمان من هذا الفيروس والذي يستخدمه المغرضون كحرب نفسية تم بثها لتثبيط الهمم والخنوع امام مهام كبيرة تتلخص في الدفاع عن الدين والأرض. فلا تصدقوا من يوهمكم بالموت الزاحف هذا المسمى كورونا والاستسلام لأفكار سوداوية تعيق الحركة وتشلها ..

فلا تأبهوا لشبح كورونا المتنقل هذا وثقوا بالله انه لن يصيبنا إلا ما اراد لنا وبأذن الله يولي هذا الشبح ويختفي من الوجود ..