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الحرب الروسية التركية


سمارا المقاتلة

 

 

ورود معلومات حول الصراع الروسي التركي تفيد بإن اردوغان سيعمل مرة أخرى على فتح الحدود التركية أمام اللاجئين السوريين لتدفقهم من سوريا الى أوربا عبر تركيا و اليونان مرة أخرى على غرار فعله في العام 2015

تأتي هذه النوايا بعد قيام القوات الروسية ليلة أمس بقصف مدينة ادلب السورية وقتل عدد كبير من السوريين بينهم 29 جندي تركي .

ان محاولات اردوغان لفتح الحدود لتدفق اللاجئين السوريين ومن معهم من العرب والذين سيصلون أوربا عبر تركيا ومنها عبر البحر إلى اليونان والتي سيصل عدد كبير منهم و بعضهم سيغرق في البحر والبعض سيتعرض في طريق الهجرة لحالات نصب و احتيال او الموت لأسباب متعددة ما هو الا لأثارة الرأي العام الأوربي للتدخل السريع لإيجاد احد الحلول التالية :

1_ للتدخل الأوربي لأيقاف القصف الروسي لأدلب او ايجاد حل او اتفاق معين مع روسيا

2_ او ان تتدخل اوربا لإيقاف دعم روسيا لقوات النظام السوري

3_ أو أن تدفع أوربا المبالغ المالية لمنع دخول اللاجئين السوريين كما حصل في العام 2015 عندما دفعت 7مليار لإغلاق الحدود . 

في جميع الأحوال فإن الممارسات وأسلوب الضغط المافيوي الذي تتبعه الادارة التركية الاردوغانية جعلت من تركيا دولة عدوانية منبوذة من الجميع .

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