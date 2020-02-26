سمارا المقاتلة

أعلنت الهند يوم أمس وضمن بحث علمي بأنها توصلت لتركيب الحمض النووي لفيروس كورونا الجديد ..

والمفاجأة أن الفيروس ليس فيروس كورونا الحقيقي !!! فقد كتشفوا أن فيه أربع أحماض نووية من فيروس الإيدز

• و هذا معناه انه فيروس مركب صناعيا في المختبرات !!!

و التفسير يقودنا إلى واحد من السناريوهات التالية :

• إما ان تكون لعبة أمريكية لعزل الصين صحياً أولا و إقتصاديا ثانيا وبالتالي كسر شوكتها وتحجيمها إقتصاديا ولو بشكل مؤقت.

• والسيناريو الثاني أن الفيروس وليد مختبرات الصين شخصيا و كانت تنوي استخدامه كسلاح بيولوجي.. لكن في لحظة ما.. انقلب السحر على الساحر وفقدت السيطرة عليه..

* شركات الأدوية العالمية التجارية الربحية النفعية هي من تلاعبت بالفايروس و طورته في مختبراتها وعلى يد علماءها و الغاية من ذلك هو للاعلان عن اكتشاف مصل او لقاح جديد للوباء ليتم تسويقه بأسعار عالية بعد أن تترك الوباء ينتشر بشكل كبير بين الدول و القارات ويقتل اكبر عدد من البشر .

• خلاصة القول : ان الكورونا ..لعبة سياسية اقتصادية بايلوجية كبيرة وقذرة التصنيع وهي جريمة حرب بشعة نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المتسبب بها وهو قطعا جاء بمباركة المخابرات الدولية التي اضرت به البلدان و الشعوب ضمن حرب صراع الدول العظمى

هذا الفايروس يراه البعض بانه لا يقل خطرا عن قنبلة هيروشيما في حين اني اراه اخطر منها

فقنبلة هيروشيما قتلت شعب هيروشيما فقط في حين كورونا تسبب بقتل العديد من الأشخاص من شعوب وبلدان مختلفة و سيتسبب بقتل الملايين ان ترك دون السيطرة عليه .

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