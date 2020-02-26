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ما قل ودل...القلب المفتوح للنظام المفضوح!!


سعود الساعدي

 

- النظام السياسي تجاوز مرحلة تصلب الشرايين والدليل حالة الانسداد الدائم والواضح وهو معرض لنوبة قلبية أو سكتة دماغية في اي لحظة.

- اجراء عملية القلب المفتوح للنظام للسياسي بات ضرورة ملحة لتجنب انهياره الحتمي الذي سيجرف المجتمع على طريقة الانهيارات الجبلية في مواسم السيول.

- لتحقيق الهدف لابد من توفير ادواته فكما لا يمكن الوصول للقمر بعربة لبلبي لا يمكن إجراء عملية القلب المفتوح بالفأس!! بل بتوفير البنى التحتية وأدوات جراح خبير بأدوات تنفيذية.

- البنى التحتية هي إصلاحات اجتماعية وثقافية والأدوات التنفيذية هي قوى حقيقية لا تجمعات سياسية مصلحية.

- سجال و "كباش" تشكيل الحكومة الجديدة يعني: ان الكثير من القوى السياسية لا زالت تبحث عن المصالح الذاتية وتؤمن بالمسكنات الوقتية ولاتدرك خطر ال"كورونا" السياسي الذي سيقضي عليهم.

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ما قل ودل...القلب المفتوح للنظام المفضوح!!
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