المقالات

رداعلى بيان الاستاذ كفاح محمود المستشار الاعلامي لرئيس الاقيلم


علاء فاضل الساعدي

 

بعد قراءة عدة اسطر من هذا الرد تصورت ان كاتبه من الاخوة الكورد الذين اخذتهم الحمية على العنصر الكوردي فبدا بالكتابة دون ان يعي معاني بعض المفردات مما كتب وتصورت ان الكاتب شاب دخل معترك التحليل السياسي للتو  ولذلك كان فيما كتب الكثير من الهنات التي تفسح المجال واسعا للرد عليه ردا مفحما ويعري الكثيير مما يحرص المحترف الابقاء عليها تحت الستر ايثارا لمصلحة الوطن وحبا بالكورد

لكن المفاجأة الكبيرة التي صدمتني هو تذييل الرد باسم كفاح محمود وهو الاعلامي والمثقف والسياسي الذي لا تخطئه العين،

الردود التي تاتي كرد فعل عادة ما تكتب في جو نفسي مشحون لذلك فان المحترفين يتركون الرد وهم تحت وطأة مشاعر الغضب لان الغاضب في كثير من الاحيان يصبح كالجرادة وهوما لا يقبله اؤلئك الذين  يعون مسؤولية الكلمة وهم في الغالب لا يكتبون بعناوينهم الوظيفية حرصا على عدم الاساءة لهذه العناوين ولا ادري كيف استمرأ الاستاذ كفاح محمود ان يذيل منشوره هذا بعنوان المستشار الاعلامي للاقليم وهو منشور ساق فيه الكثير من الاكاذيب والاباطيل والصقها بشخصية تمثل قامة سياسية عراقية سواء اتفقنا معها او اختلفنا ، هل تصور الاستاذ كفاح انه هو فقط من يمتلك حق الدفاع عن مكونه وعن رموزه ؟ الم يضع في حسبانه ان المكونات الاخرى تمتلك نفس هذا الحق وربما ينتج ذلك ردا موازيا يستهدف المكون الكوردي ورموزه ليسال نفسه لمصلحة من ان تستدرج الاوساط الثقافية والاعلامية الى ميدان التنابز هذا اما كان بمقدوره الرد بوثائق تدحض مدعيات الاستاذ بيان جبر  ان كان يمكن دحضها ثم لماذا اعتماد نوع من النفاق السياسي في ادعاء ان التظاهرات هي فعل شعبي ضد الساسة الشيعة فقط الم يصرح اغلب الساسة الكورد بانها تظاهرات واحتجاجات عراقية وطنية لا تستثني الساسة من كل المكونات سواء كانت شيعية ام سنية ام كوردية، هل يستطيع اي كوردي ان يدعي ان ليس هناك كوردي فاسد في حفلة الفساد التي اقامها الكثير من ساسة الوطن على اختلاف انتماءاتهم  ثم بماذا سيرد عن التظاهرات التي تشهدها اربيل والسليمانية التي خرجت لنفس الاسباب التي خرج من اجلها جمهور الوسط والجنوب كان على الاستاذ كفاح ان يتروى في رده وان يتوجه للمستهدف بمعزل عن هويته السياسية والمكوناتية لكني اتصور انه لم يدرك تهافت مدعياته ودفوعه لذلك تمخض وهز  نفسه بعنف فولد فأرا

بالمناسبة كتبت هذا ليس بدافع الانتماء الحزبي للكيان السياسي الذي يتزعمه الاستاذ بيان لاني ببساطة لا انتمي له وانما بدافع الدعوة لتنقية الخطاب من ادران الغضب وضيق زاوية النضر التي تشتت اهدافه حفاظاعلى خطاب موضوعي يوحدنا لخدمة العراق

وحسب الاستاذ الزبيدي انه ارفع مقاما واعلى درجة  سواء حزبيا او وظيفيا

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ترامب يحدد ضرب (50) هدف ديني وثقافي في ايران  
رداعلى بيان الاستاذ كفاح محمود المستشار الاعلامي لرئيس الاقيلم
حكاية اردوغان وحكاية اللقلق
الانتخاب الاكثر ايلاماً لامريكا
الإرهاب وكورونا  والمعركة  القادمة  من صناعة  أمريكا ...
شكليات ديمقراطية
الحرية طعم الشهادة 
عن المصاب صفر
يوم الشهيد حق وحقوق
الصراع بين الطبقة السياسية وبين الشعب
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 76.51
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك