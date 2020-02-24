رداعلى بيان الاستاذ كفاح محمود المستشار الاعلامي لرئيس الاقيلم

علاء فاضل الساعدي

بعد قراءة عدة اسطر من هذا الرد تصورت ان كاتبه من الاخوة الكورد الذين اخذتهم الحمية على العنصر الكوردي فبدا بالكتابة دون ان يعي معاني بعض المفردات مما كتب وتصورت ان الكاتب شاب دخل معترك التحليل السياسي للتو ولذلك كان فيما كتب الكثير من الهنات التي تفسح المجال واسعا للرد عليه ردا مفحما ويعري الكثيير مما يحرص المحترف الابقاء عليها تحت الستر ايثارا لمصلحة الوطن وحبا بالكورد

لكن المفاجأة الكبيرة التي صدمتني هو تذييل الرد باسم كفاح محمود وهو الاعلامي والمثقف والسياسي الذي لا تخطئه العين،

الردود التي تاتي كرد فعل عادة ما تكتب في جو نفسي مشحون لذلك فان المحترفين يتركون الرد وهم تحت وطأة مشاعر الغضب لان الغاضب في كثير من الاحيان يصبح كالجرادة وهوما لا يقبله اؤلئك الذين يعون مسؤولية الكلمة وهم في الغالب لا يكتبون بعناوينهم الوظيفية حرصا على عدم الاساءة لهذه العناوين ولا ادري كيف استمرأ الاستاذ كفاح محمود ان يذيل منشوره هذا بعنوان المستشار الاعلامي للاقليم وهو منشور ساق فيه الكثير من الاكاذيب والاباطيل والصقها بشخصية تمثل قامة سياسية عراقية سواء اتفقنا معها او اختلفنا ، هل تصور الاستاذ كفاح انه هو فقط من يمتلك حق الدفاع عن مكونه وعن رموزه ؟ الم يضع في حسبانه ان المكونات الاخرى تمتلك نفس هذا الحق وربما ينتج ذلك ردا موازيا يستهدف المكون الكوردي ورموزه ليسال نفسه لمصلحة من ان تستدرج الاوساط الثقافية والاعلامية الى ميدان التنابز هذا اما كان بمقدوره الرد بوثائق تدحض مدعيات الاستاذ بيان جبر ان كان يمكن دحضها ثم لماذا اعتماد نوع من النفاق السياسي في ادعاء ان التظاهرات هي فعل شعبي ضد الساسة الشيعة فقط الم يصرح اغلب الساسة الكورد بانها تظاهرات واحتجاجات عراقية وطنية لا تستثني الساسة من كل المكونات سواء كانت شيعية ام سنية ام كوردية، هل يستطيع اي كوردي ان يدعي ان ليس هناك كوردي فاسد في حفلة الفساد التي اقامها الكثير من ساسة الوطن على اختلاف انتماءاتهم ثم بماذا سيرد عن التظاهرات التي تشهدها اربيل والسليمانية التي خرجت لنفس الاسباب التي خرج من اجلها جمهور الوسط والجنوب كان على الاستاذ كفاح ان يتروى في رده وان يتوجه للمستهدف بمعزل عن هويته السياسية والمكوناتية لكني اتصور انه لم يدرك تهافت مدعياته ودفوعه لذلك تمخض وهز نفسه بعنف فولد فأرا

بالمناسبة كتبت هذا ليس بدافع الانتماء الحزبي للكيان السياسي الذي يتزعمه الاستاذ بيان لاني ببساطة لا انتمي له وانما بدافع الدعوة لتنقية الخطاب من ادران الغضب وضيق زاوية النضر التي تشتت اهدافه حفاظاعلى خطاب موضوعي يوحدنا لخدمة العراق

وحسب الاستاذ الزبيدي انه ارفع مقاما واعلى درجة سواء حزبيا او وظيفيا

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