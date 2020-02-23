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إصبع على الجرح/ الكذب الأسود من احمد الأبيض ...


منهل عبد الأمير المرشدي

 

لا نأتي بجديد ولا نضيف ولا نكشف مستورا لو قلنا أن قناة العربية الحدث تتصدر القنوات العربية المؤدلجة التي يصعب على من يستمع لنشرة اخبار فيها خالية من الكذب والبهتان والتزييف والتي جعل منها القائمين عليها ملبية لرغبات  واهواء وامنيات ما يريد محمد بن سلمان في المملكة السعودية . لابد ان نشير الى ان من يقول عنها انها قناة مهنية او تمتلك كادر حرفي من الأعلاميين فهو واهم كل الوهم . من تابع ويتابع الهفوات والكبوات والفضائح- والأخطاء التي تقع بها في نشرات اخبارها سواء في ملفات اليمن أوايران والعراق ما جعلها محط تندر واستهزاء وسخربة حتى من كوادرها بما فيهم مذيعات الأخبار حيث لا شيء  يشبه شيء ولا واقع من حقيقة ولا حق ولا حقيقة في الكثير من الأخبار والتقارير المعروضة . بعدما تبين الغث من السمين وصار الناس بحمبع مستوياتهم يعرفون من هي العربية الحدث كما عرفوا الشرقية والرافدين والجزيرة وسكاي نيوز والفلوجة ودجلة وغيرها استدرك القائمون عليها بضرورة تغيير الخطاب بما يغير قناعات الناس بها فراحوا يعززون نشراتهم بضيوف من بلدان الأحداث التي تتناولها لتعزيز الكذب بالكذاب والنفاق بالمنافق. بالأمس شاهدت مقطعا لمذيعة اخبار الحدث وهي تستضيف ما يسمى الكاتب احمد الأبيض على انه عراقي يتناول الوضع الحالي في البلاد وما يتعلق بعملية التصويت على حكومة محمد  توفيق علاوي وموقف رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الرافض لعقد جلسة التصويت على الحكومة وموقف النائب الأول محمد الكعبي المتقاطع معه فإذا بأحمد الأبيض يقول ( الوضع متأزم جدا وهناك حالة فرض الزامي لرأي الشيعة وحكومة علاوي بأوامر من ايران وانا الآن تواصلت مع اصدقائي في بغداد فأعلموني ان هناك منذ يوم امس عملية رحيل ونزوح  لعوائل اهل السنة من بغداد لأن هناك تهديد علني بعمليات قتل سوف تستهدفهم )!! انتهى كلام الكذب الأسود لأحمد الأبيض ولا اعلق عليه واترك التعليق للقارئ فقط وللتوضيح أود ان اقول إن هذا الرجل الأهوازي لا يمتلك حتى جنسية عراقية سوى جواز سفر امريكي وقد دخل إلى العراق في احداث ( الانتفاضة الشعبانية ) قادما من الأحواز وبعد انجلاء الموقف لصالح حكومة المقبور صدام  في 1991ذهب مع الذاهبين إلى السعودية ومنها إلى اميركا بصفة لاجئ وعاد إلى العراق بعد سقوط النظام وليس لديه سوى جواز سفر اميركي ويسكن حاليا في عمان بفندق خمس نجوم  وهو ورقة من اوراق السفارة الأمريكية مدفوعة الثمن .

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إصبع على الجرح/ الكذب الأسود من احمد الأبيض ...
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