عندما يتدخل ابناء السفارت لابد ان نقول كلمه

حسن السومري

ستيفن نبيل يگول ليش ما يخلون ميثم الزيدي بدل ابو فدك (خلفاً للشهيد القائد) البين الأقواس كلامي.

بالمناسبة هذا ترويجه إيجابي مو سلبي ، لان هو وامثاله كانوا يروجون لحل الحشد الشعبي والآن صاروا يعترفون به كحقيقة قائمة مع محاولاتهم زرع الفرقة ولن يفلحوا...

مع ذلك نقول...

اكو آليات بالحشد يتم بها اختيار قادته الميادين والزيدي احد قادة الفرق للحشد ، وطرحه على انه قائد لحشد المرجعية في مقابل حشد آخر،متبنى أمريكي خليجي لتفتيت الحشد داخليا ومن يتماشى مع هذا الطرح جزء من هذا المشروع... فالحشد حشد واحد وكلهم ابناء العراق وحماته

وعن محاولات التجني على المرجعية...

بالأمس تكلم ممثل المرجعية في لبنان ، السيد حامد الخفاف قائلا؛ ان العتبات المقدسة عملها يقتصر على إقامة المشاريع الخدمية ولا تتدخل في الأمور السياسية والعسكرية،وهذا هو الكلام الرسمي عن المرجعية ، واي محاولة أخرى لتصدير اي شخص على انه "ممثلا للمرجعية فيما يقول هو تجني عليها" سواء كان الاخ ميثم الزيدي او غيره كونه لايتعدى كونه واحد من مسؤولي تشكيلات الحشد التي تخضع للقرارات الرسمية الصادرة حسب السياقات الرسمية والاستحقاقات. وغير ذلك من ضوابط، تنظم شؤون الحشد وفصائله المشكلة منذ وقت طويل، والتي هي الأخرى لها قادة،اذا خضع موضوع الاختيار للمزاج كل منهم يرى نفسه الأولى،سواء بمقياس عمر الجهاد وعمر هذا التشكيل أو ذاك....(وإن لم يصدر منهم شيء كهذا ولكن اقول اذا خضع للمزاج).

لذا لابد للمعنيين والحريصين على ديمومة الحشد لجم هذه الأفواه وغيرها وكبح جماحها، للحفاظ على هذا الكيان المهم للعراق والتشيع بشكل خاص. فالمرحلة تتطلب التفرغ للعدو بدل الانشغال بالأحاديث الجانبية التي تسمح لهؤلاء وامثالهم ومن يدعمهم للتدخل وزرع الفرقة للانشغال عنهم.

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