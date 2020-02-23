الحروب النّاعمة و منظّمات بلا حدود

أشواق مهدي دومان

تلبس الحروب النّاعمة أزياء مختلفة و متجدّدة و متخفّية لاستهداف المرأة في مراحلها العمريّة المختلفة و خطورة هذه الحروب أنّ من رياحها عاطفيّة إنسانيّة ، و هنا الضّحايا من بنات الخامسة عشر من العمر و ما يقارب هذه السّن ؛ ففي ( س ) و ( ص ) ، و...الخ من الحارات يتمّ تسجيلهن لأخذ دورات تمريض ، و تكون الفرصة متاحة أكثر لبنات الأسر الفقيرة و النّازحة ، و إلى هنا فلا زال الموضوع منطقيا و لكن يبدأ الخطر : حين تقيم تلك البنات المتدرّبات على فنّ التّمريض عند الطّبيبات المدرّبات ، و اللاتي ( يا حبّة عيني ) يكون أزواجهن مسافرين فيطمئن الأهل لتلك الطبيبات فتكون إقامة بناتهم مرضيّا عنها من كلّ الأطراف ،

و هنا :

لماذا اختيار الضّحايا من الفقراء ؟

و لماذا تلك السّن بالذّات ؟

و لماذا الاقامة بالأسابيع عند تلك الطبيبات ؟

و كيف يصادف أن جميع الطّبيبات أزواجهن مسافرون ، و

الأغرب : لماذا حين تأتي البنات لزيارة أهاليهن يبقين على أحرّ من الجمر و لا تكاد الشّمس تطلع حتى يشتقن لمدربّاتهن ؟

و هل هذا الاشتياق خالٍ من المخدّرات أم هو حبّ حقيقي من تلميذة لمعلمتها ؟

و لسنا نستبعد أن تُستقطَب تلك الفتيات للدّعارة كما لا نجزم قطعا أن تكون تلك عمليّات إنعاش للوهّابيّة و مراكز تحفيظ التّكفير خاصّة و قد كانت بيوت شيوخ إخوانجوهّابيّين مفتوحة في كثير من المحافظات كمدارس لتعبئة الشّباب ضدّ الزّيديّة و ضدّ الهاشميّين ( خاصّة ) ، و تعليمهم مناصبة آل البيت العداء ، كما و كان موجودا فيها تدريبهم على كيفية ذبح الإنسان و التّعلّم في قطط و كلاب ؟؟؟؟

تساؤلات كثيرة لازالت تدور و لاشكّ أنّ راعي مثل تلك الأعمال و الإنسانيّات مخطّط جدّا ،

و هنا من المسؤول عن هذا الغثّ من الفوضى ، و هل يتمّ التّرخيص لكلّ المنظّمات دون تمحيص و تدقيق ؟؟؟

و لماذا لا تتمّ مراقبة كلّ المنظّمات ( حتّى و إن ثبتت براءتها ) و نحن في حالة حرب طاحنة مع عدوّ مستكبر محتل معتدٍ و قضيّتنا هي : أن نكون أو لا نكون ؟

و هل بعد انهزام هذا العدوّ و مرتزقته في الجبهات سينجحون بالمتسلّقين ليوجعونا في أعراضنا ، و يجعلون أعداءنا من أبنائنا ؟

فإن كانت الحروب النّاعمة المبثوثة فضائيّا عبر القنوات قد مسخت معظم القلوب و العقول من البنات و النّساء و الرّجال بالمسلسلات المدبلجة ، و تحت غطاء تعدّد و تنوّع و تبادل الثّقافات ، و الاستهانة بما تبثّه تلك المدبلجات تحت عنوان : ( احنا بنغيّر القناة لو جت لقطة وسخة ) ،

فهل هذه المدبلجات إلّا سموم أخلاقيّة تفتك بالعفّة و الحياء و الحشمة ، و تحلّل الحرام و تحرّم الحلال من تركيّة إلى هنديّة إلى كوريّة إلى مكسيكيّة إلى حتّى عربيّة محاكية لتلك ، و قد دخلت هذه الحرب بنعومة إلى معظم البيوتات الفاضلة ، و هتكت الشّيئ الكثير من الشّهامة و عفّة النّفس و هي من قنوات فضائيّة ، فكيف بالمنظّمات و هي ليست فضائيّة بل واقعيّة روحا و جسدا بيننا ؟؟؟؟

و ما الضّمانات التي ستمنع مجتمعنا من الانهيار الشّامل للفضيلة ؟

و ما الضّامن و من الضّامن لهذه الأعمال و من تتبع ؟

و هل لازلنا ساذجين حتى نركن على كائن من كان على بناتنا ؟

و هل بناتنا من فولاذ لا يخضعن بكلمة عاطفيّة أو تعامل بحنان ؟

أيّها الضّمير .. أيّها الإيمان .. أيّتها الحكمة اليمانيّة : أين أنتِ ِ لتترصّدي كلّ حركة لشياطين الإنس المتلبّسة باسم منظّمات و بلا حدود ؟

أيّها الضّمير : اللّه اللّه في الإخلاص ، و السّلام .

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