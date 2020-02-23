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باتريوت الأسد.. لردع محور المقاومة أم حماية اسرائيل؟!


 محمد باقر العسكري ابو شعيب

 

 

أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وقت سابق امتلاكها صواريخ باليستية متوسطة المدى، وقامت بتجربة بعض منها في قصفها لمقرات لداعش في منطقة دير الزور انطلاقا من مدينة كرمانشاه الإيرانية المحاذية للحدود العراقية.   

منذ ذلك الوقت وما جرى على أثره من تهديد أمريكي بضرب الجمهورية الإسلامية، وقيام الروس بتنفيذ صفقة سلاح أس٣٠٠ مع الإيرانيين، لم يخطو الامريكان تجاه تحصين قواعدهم في العراق بمنظومات الدفاع الجوي.  

الغريب في الأمر ان الامريكان قاموا بقتل القائد قاسم سليماني قبل تحصين قواعدهم بمنطومات الدفاع الجوي، بالرغم من انهم يعلمون بالقدرات الصاروخية الإيرانية الدقيقة!

لعلهم بالفعل لم يكونوا قد استهدفوا سليماني، وانما كان المستهدف هو المهندس كما اشيع حينها، لما للمهندس من مواقف صارمة تجاه الامريكان سيما بعد حادثتي قصف مخازن أسلحة للحشد الشعبي، وقصف مقر للحشد في القائم.  

ثمة تساؤل آخر في البين، لماذا لم يخلي الامريكان قاعدة عين الأسد بالرغم من ادراكهم بعدم تمكنهم من ادخال منظومة الباتريوت الى قواعدهم خلال فترة وجيزة من بعد اغتيال قادة المقاومة، والتي جرى فيها دك القاعدة بالصواريخ الإيرانية.  

 في حال دخلت منظومة الباتريوت الى القواعد الامريكية في العراق، وسواء كان ذلك بقبول من الحكومة العراقية او عدمه، فإنه لن يتغير الشيء الكثير في المعادلة العسكرية والأمنية للصراع الأمريكي – الإيراني الا بإتجاه التصعيد في الصراع، فكلما زاد التعقيد في الصراع زاد معه الإصرار والتحدي الإيراني اضعافا مضاعفة.    

من السهولة بمكان ان يقوم الإيرانيون وعن طريق المجاهدين في العراق، من التشويش على منظومات الباتريوت، من خلال ما تمتلكه ايران من قدرات سيبرانية، بالإضافة الى إمكانية ارسال عشرات الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة الى مدى رادارات المنظومة، وبالتالي سوف يتم استنزاف صواريخ الباتريوت سلفاً. 

بالنتيجة سوف تبقى قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية متفوقة، وحتى الطائرات المسيرة، فالمنظومات تلك ذاتها كانت تحمي المجال الجوي لشركة أرامكو السعودية التي تم استهدافها من قبل الطائرات اليمنية المسيرة! 

ان فزاعة الباتريوت الامريكية باتت بالية، فهي في واقع الامر لا تعدو ثلاثة امور، الأول: هو التصدي لهجمات فصائل المقاومة في العراق، وبالتالي تثبيت وجود القوات الامريكية، والثاني: قد يكون نتاج حسابات خاطئة من قبل ترامب ظناً منه انه يستطيع ردع الهجمات الإيرانية في حال اندلعت الحرب مع ايران! والثالث: هو التصدي للصواريخ الباليستية الإيرانية المتوجهة نحو الكيان الصهيوني.   

في واقع الامر ان الأمور الثلاثة آنفة الذكر هي أسباب دخول الباتريوت، وبالتالي فإن دخول هذه المنظومة سوف يعقد المشهد الأمني في المنطقة، وسوف يدفع باتجاه الحرب الامريكية على ايران، ويزيد في حظوظ اندلاع الحرب العالمية الثالثة، اذ ان العالم ما عاد يحتمل المزيد من التوترات في بقعة صغيرة اجتمعت فيها اعتى جيوش العالم، ووصل فيها الامر الى حد تهديد مصالح الدول العظمى بعضها الآخر!

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