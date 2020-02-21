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الموقف الاخير من حكومة علاوي


 

🔴 المراقب

21-2-2020

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اولا / موقف المكون السني

1- تحالف الحلبوسي(( اتحاد القوى )) قرر عدم التصويت على حكومة محمد توفيق علاوي وعددم (37), بينما نصف السنة الا قليلا من محور النجيفي وصالح المطلك ومحمود المشهداني واسامة النجيفي وخميس الخنجرومثنى السامرائي ومحمد الخالدي وعدد هم (31)هولاء مع الاقرار والتصويت على حكومة علاوي

ثانيا / موقف المكون الكردي

1- اكثر من (30) شخصية كردية انفصلت عن الاتحاد قربها اليه السيد برهم صالح هولاء سيكونون مع التصويت سيما ان علاوي رشحهم لمناصب وزارية لاجل تمرير وزارته منهم شوان لوزارة المالية و طه وعادل كريم لوزارة التجارة  والقاضي زركار مرشح لوزارة العدل

2- حركة التغيير قسم منها مع اترشيح على علاوي وحركة الجيل الجديد مع علاوي والمجموع يكون حدود (31) كردي مع علاوي

3- المفاوضات الكردية مع حكومة توفيق علاوي وصلت الى طريق مسدود كونهم يكزون على ان تكون الوزارات ليس من تعيين توفيق علاوي وانما وفق اختيارهم مع الاصرار على وزارة المالية الا ان السيد محمد توفيق علاوي الان يرفض حصصهم ويختار عناصر غيرها كون وزير المالية معروف بخروجه عن الضوابط القانونية اذا مارس صلاحيات النهب وارسال الاموال من وزارة المالية  الى الاقليم من دون وجه قانوني كما ان علاوي قرر رفض اي املاء كردي مقدمة الى رفض الشروط الكردية البرزانية  الاخرى منها تصدير وسرقة الاموال وفرض نسب في الموازنة لصالح الكرد بطريقة الفرض

ثالثا / موقف المكون الشيعي :

خلاصة الامر ان نسبة (85-90%) من الشيعة يصوتون على حكومة علاوي وهم (سائرون والفتح وعطا وارادة والحكمة والمعترضون الفضيلة و النصر والقانون

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