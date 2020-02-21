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الحكيم …شعب بل امة


محمد كاظم خضير

 

 

مجاهدا كان قبل ان يكون سياسيا ؛ وأبا للمجاهدين وأخا لهم ومعينا ، هكذا عاش   الشهيد منذ انطلاقة المسيرة القرآنية المباركة وجسد قيمها في الواقع العملي وفي علاقاته ونشاطاته .

أراد الإرهاب الصهيو امريكي باستهدافه أن يقتل العزة والكرامة والاباء والحمية في نفوس كل العراقيين وجهل أنه أحيا شعبا بأكمله ليواصل السير ويحث الخطى على نفس الدرب والمسار .

حقق   الشهيد محمد باقر الحكيم الحلم الذي يتطلع اليه العراقيين فأرسى  بصوته مداميك البناء للدولة العراقية. .

وبالفعل نجح في ذلك بشكل كبير وفعال.. كيف لا وهو ذلك المجاهد الذي لم يتوان لحظة واحدة وسخر كل طاقاته الثقافية والعملية والقيادية في تعزيز ذلك الدور .

الشهيد قاد العراقيين في مرحلة حساسة وصعبة جدا واستطاع بتوفيق الله وحكمته والتزامه أن يبحر بالعراقيين في بحر متلاطم الأمواج ووحد القوى السياسية الشيعية العراقية تحت مظلة واحدة وارتقى بالعراق شعبا وقيادة نحو العمل بروحية الفريق والجبهة الواحدة في مواجهة المخططات الإستكبار فكان الحامل   لِهَمَّ هذا الشعب والسعي نحو بنائه وتسخير قدراته في مصلحة الوطن والمواطن .

  الشهيد كان قائدا عسكريا فذا، وقائدا سياسيا فريدا، ومجاهدا في سبيل الله مخلصا، وكان للمستضعفين أبا، وللشهداء أخا، ولإسرهم معيلا… يراه كل العراقيين كل بعينه التي يتطلع اليها فالجندي والطبيب والأكاديمي والطالب والمعلم والمزارع والإعلامي والمرأة والطفل ينظرون اليه كأحدهم إن لم يكن كلهم لذلك مثل للعراقيين شعبا بمفرده ولو لم يكن كذلك لما رأينا عيون جميع العراقيين تبكيه بكل حرقة وألم ولما استهدفه الإرهاب بتلك الجريمة المركبة وخططت ونفذت لتقتل حلم العراقيين وتكسر صمودهم .

نعم… بكاه الشعب وحزن لفراقه لكن الشعب الذي تعلم من هذا القائد معنى الصمود والتضحية لم ينكسر فتحولت دماء   الشهيد إلى وقود عزة وتضحية وإباء، وكلماته الخالدة نبضات عزم وإرادة وصلابه في مواجهة الإستكبار ، وتصريحاته النارية صواريخ وبراكين أقضت مضاجع الطغاة والمجرمين  .

نعم … هو شعب تمثل في رجل بل كان أرقى من ذلك فصار أمة بأكملها منه تتعلم الأجيال وبه يقتدي الساسة وعلى خطاه يمضي الشهداء  والشهيد محمد باقر الحكيم اليوم يعمل بكل جد وتفانٍ وإخلاص. .

وعهدا منا بالوفاء والولاء والسير على نفس الخطى حتى نلتحق بركبه شهداء أو نحقق النصر والعزة والحرية والاستقلال لبلدنا العراقي العزيز .

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