الازمات تخلقها الاتفاقات الهشة

حسام الحاج حسين

تركيا تهدد بضرب الجيش السوري في ادلب وروسيا تهدد بضرب مصادر النيران التي تستهدف الجيش العربي السوري والقوات الحليفة .

وزير الدفاع التركي يقول ان الولايات المتحدة قد تقوم بنشر منظومة الباتريوت في ادلب لمساعدة وحماية الجيش التركي الذي يحمي بدوره الارهابيين والفصائل المتشددة .

ومن جانب اخر تم ادخال اسلحة ثقيلة امريكية الى شرق الفرات لقوات قسد لمواجهة تركيا .

القفز على الاصطفاف العسكري في شمال سوريا غربها وشرقها .

من سمات البرغماتية البحته للادارة الامريكية .

اردوغان يبحث بين انقاض ادلب عن منطقة آمنة يستطيع من خلالها حماية الامن القومي التركي كما يقول . في ادلب يصطدم بالدب الروسي وفي شرق الفرات يواجه النسر الامريكي .

كل هذه الفوضى سببها واحد .

وهو الاتفاقات الهشة التي عقدتها تركيا مع امريكا ضد حليفها الكردي ومع روسيا ضد حليفها الاسد ،،،!

لن يتخلى الروس عن دعم الاسد حتى تحرير اخر شبر من اراضيها وكذلك الامريكي عن دعم الاكراد حتى اخر قطر نفط في الحسكة ودير الزور .

والخاسر هو اردوغان نفسه الذي مازال يعيش رهينة لاحلام السلطنة العثمانية ،،،!

الاحداث تتسارع والمواجهة مقبلة بين الروس والاتراك .

وربما مؤتمر طهران الذي سيعقد بين بوتين وروحاني واردوغان قد يكون طوق نجاة لتركيا في حال تم اغراقها في مستنقع ادلب اكثر فااكثر بعد انهيار الاتفاقات الهشه في خفض التصعيد وتطويق نقاط المراقبة التركية من قبل الجيش السوري المدعوم روسيا .

ـــــــــــــــــ