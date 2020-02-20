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هل يمكن استثمار الكوارث لصالح اسلام آل محمد ص ؟


 

الشيخ محمد الهنداوي

 

الجواب : نعم

فاليوم مثلا انتشر فايروس كورونا المرعب و هو يهدد حياة الشعوب واقتصاديات عظمى في العالم كالاقتصاد الصيني ثاني اقوى اقتصاد في العالة بعد امريكا  فجمهورية الصين الشعبية و دول كثيرة في العالم قلقة من كورونا

بحيث ان الرئيس الصيني يطلب من مسلمي الصين الصلاة و الدعاء في الاماكن العامة للتخلص من فايروس كورونا

بعدما كان النظام الصيني يحاسبهم على الصلاة في مساجدهم

و تسربت اخبار لا نعلم مدى صدقيتها تفيد بان ٢٠ مليون صيني توجهوا لاعتناق الاسلام لان الفايروس قد تحجم في الايام الاخيرة و يعتقد الصينيون انه  بدعاء المسلمين

و ان الشعب الصيني بجمهورياته الاربع يفوق المليار  و الخمسمائة مليون انسان كلها شعوب خاوية عقيديا لانها خرجت توا من الشيوعية الالحادية كما انني قرأت دراسات تفيد  ان الديانتين  البوذية و الهندوسية ليستا ديانات عقائدية بل هي ديانات عادات و تقاليد مبنية على الاساطير و الخرافات

و لذلك يمكن النفوذ الى اتباع هاتين الديانتين  بسهولة و يسر و لكن بمنهج  حكيم و اليات حديثة و متطورة 

و متينة  يساهم في رسمها مختصون لهم خبرة و دراية بذهنية واعراف و تقاليد و ديانات و لغات هذه الشعوب تحت اشراف المؤسسة الدينية الشيعية في النجف و قم المشرفتين

و اليوم توجد ثلاث مؤسسات

دينية اسلامية هي الشيعية و الوهابية و السنية العامة الممثلة بحامعة الازهر

و المؤهلة من هذه المؤسسات الثلاث

هي الشيعية فقط فاما الوهابية فهي مذهب السلطة

تعمل  بخدمة محمد بن سلمان و نظام ال سعود

و تصدر له الفتاوى كما يشاء و الاهم من ذلك خلوها من البعد المعنوي

كالروحانية واستجابة الدعاء مثلا

و الازهر كذلك مؤسسة خاوية على عروشها تتبع في حقيقة الامر لاموال الوهابية و سلطة الدولة المصرية

اما المؤسسة الشيعية فإنها علميا و معنويا فيها علماء صلحاء من  الفقهاء العرفاء و هي لم تخضع لسلطة و لا لسياسة  حاكم و لا يصدون فتاوي لارضائه  و انهم  مستقلون ماليا عن خزائن الحكام

العمل يتطلب تنسيق عالي المستوى بين المرجعيتين الدينية في النجف الاشرف و قم المشرفة و تسخير الاعلام المرئي و المسموع و طباعة الكتب بلغتهم  و نشرها في اوساط تلك الشعوب

انها فرصة سانحة لنشر اسلام ال محمد ص

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