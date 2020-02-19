كلمة في بهاء_الأعرجي

إيليا إمامي #Ailia_Emame

لاحظوا محنة النبي موسى عليه السلام ..

بعد كل تعاليمه .. ودلائله لبني إسرائيل .. بعد كل معجزاته .. عصاه التي انقلبت أفعى .. الى يده البيضاء .. الى شق البحر .. الى تفجر الماء من الحجر .. بعد هذا ..

يتركونه ويتبعون السامري !!

أخبر الله موسى بأن قومه سينخدعون بالسامري ويعبدون العجل .. لسبب بسيط وهو ( كيف للذهب أن يصدر صوتاً ) !!

الله تعالى أخبره بما سيحصل .. فصبر وذهب الى ميقات ربه .. ولكنه عندما رجع وشاهد المأساة بعينه لم يتحمل .. ورمى الألواح !!

لم يتحمل أن يتم التعامل مع كلامه وكلام السامري على مستوى واحد !!

لم يتحمل ( ذاكرة السمك ) التي تنسى كل ثوابتها وتصدق بكل ما تسمع

لم يتحمل أن يكون الانسان بلا يقين .

لذلك روي عن النبي صلى الله عليه وآله : ( يرحم الله أخي موسى ليس المخبر كالمعاين ).

يعني أن الأمر سهل على السيستاني .. أن يكرر ويكرر في كل مناسبة .. بأنه لادخل له ولا صلة بأي ترشيح .. ثم يترك الناس كلامه ويتمسكون بكلام ( بهاء الأعرجي ) الذي لم تغلق ملفات فساده حتى الآن !!

الأمر سهل .. لأن الناس فقدت المقاييس .. ويبدو أنهم ينتظرون من يحلف بالعباس أولاً ليصدقوه .. بلا فرق بين مرجع أعلى .. وسياسي فاسد .

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