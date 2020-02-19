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ما الغاية من نشر تقارير عودة داعش وتنظيم صفوفه؟


سعود الساعدي

 

 يبدو انه لتحقيق عدة اهداف:

١/ ابراز وتمكين داعش هو سبب العودة الأميركية المعلنة للعراق والتواجد في سوريا وإدامة هذا البروز سيبقى مبررا جاهزا لتعميق التواجد الأميركي.

٢/ استمرار مبدأ القيادة من الخلف في الإستراتيجية العسكرية الأميركية عبر إيجاد واستثمار الأدوات الوكيلة وتجنب المواجهات المباشرة.

٣/ مضاعفة الاضطراب والفوضى وخلط الاوراق تزامنا مع تواصل الأزمة العراقية وحراك التظاهرات لتعميق أزمة القوى السياسية والمقاوماتية المستهدفة.

٤/ الإمساك بزمام المبادرة عبر ارباك الأمن العراقي وتشتيت الجهد العسكري واشغال مجمل المنظومة الأمنية والعسكرية العراقية.

٥/ استخدام التنظيم كأداة للتهديد والترويع والارعاب والارهاب في الحرب النفسية وبالتزامن مع تهديدات ترامب للعراق.

٦/ في حال اندلاع المواجهة مع المقاومة يتم توظيف التنظيم للسيطرة على مناطق معينة على طريقة إسقاط الموصل والرمادي والعودة لتدميرها والسيطرة عليها مجددا لإدامة التقسيم أو اعلانه على شكل فدراليات.

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ما الغاية من نشر تقارير عودة داعش وتنظيم صفوفه؟
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