المقالات

إصبع على الجرح، نار حامية ..


منهل عبد الأمير المرشدي

 

 

من يتابع الحراك السياسي العراقي وهذا التسابق والتشاور والتهديد والوعيد والإنسحابات والمفاوضات بين الكتل السياسية واقطابها ورؤسائها واعضائها في التعامل مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في سعيه لتشكيل حكومته  يدرك جيد إن الاحزاب والتيارات السياسية  العراقية ما زالت في ابراجها العائمة الواهمة وانها لم تستفد او تتعظ او تنتصح من هذه النقمة الشعبية والحراك الجماهيري في ساحات التظاهربمحافظات الوسط والجنوب  منذ خمسة اشهر ولم ترتكن حتى الآن لقناعة الذات في ان تأخذ لنفسها قسطا من راحة العقل وفرمتة الضمير ومحاسبة الذات . انا هنا اقصد الجميع  وليس الشيعة من دون الكورد والسنة .. اقصد الكل جمعا وحشرا وليس فرادا واسماء دون سواها .. فلا يوهم الساسة السنة او الكورد انفسهم فيما يرددون من ان ما يحصل هو انتفاضة الشيعة ضد  السياسين الشيعة انما هي انتفاضة شعب ضد (دولة) الفساد والفاسدين  ودولة الفشل والفاتشلين فحيتان الفساد السنة ليس اقل نمن مافيات الفساد الشيعة واما الكورد فللنفط ومنافذ الحدود ما يكفي للحديث .  . لقد بات واضحا بحكم اليقين المتيقن إن الشعب العراقي بكل شرائحه ومكوناته ومسمياته وقبلهم المرجعية الدينية العليا مقتنعين بان النظام الحالي عبارة عن شركات مساهمة وبعضها عبارة عن دكاكين تجارية او وكالات وليست حكومة تعمل لخدمة شعبها . ما يدل على هذا ويؤكد رؤيتنا ازائه هو اننا وفي  ظل هذه الأزمة الشديدة والخطيرة نجد بعض الاحزاب والتيارات متمسكة بالمحاصصة  في التفاوض مع علاوي ومستمرة بنفس العقلية التي دمرت العراق  . مختصر الكلام المفيد ونحن في مفترق الطرق نقول ان الفرصة متاحة للجميع احزابا وتيارات  وكتل  في رفض المشاركة بالكابينة الحكومية والتصويت على حكومة علاوي  ليتحمل هو مسؤوليته التأريخية نجاحا ام فشلا ليتسنى له الوصول بأسرع وقت ممكن الى الإنتخابات المبكرة بضمانات دولية لتكون المشاركة السياسية وفق شروط وقوانين انتخابية عادلة وحكومة تخدم الشعب بعيدا عن المحاصصة التي اوصلتنا الى الهاوية وما ادراك ما هي ... نار حامية .

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وقوع الشيعة في الفخ
كلمة في بهاء_الأعرجي
بيوت العناكب..!
الشهيد الصدر والتاريخ..القدر الذي لا يتكرر
بين التماهل والتأني
من مسؤول عن تدهور الأوضاع في العراق بعد التحرير؟!
ما الغاية من نشر تقارير عودة داعش وتنظيم صفوفه؟
إصبع على الجرح، نار حامية ..
الشباب ينتزعون السلطة والثوار يشكلون الحكومة في عهد سليماني الجديد...!
كُلُّكُمْ اليَوْمَ مَسْؤُوْلٌ
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 76.57
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
sajjad : لم يذكر خضر السلمان بان ال حسيني من عشائر بني اسد انما هي عشيرة مستقلة ولها فروعها ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
عيسى العمارات : احسنتم على الطرح الجرئ في الانساب وهو خير معين لمن يريد اتباع الحقائق بالتاكيد ان خيكان تحالف ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
دعاء العامري : نداء عاجل وصرخة مظلومين الى السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم لدينا شكوى بخصوص دائرة البعثات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
عباس المالكي : يجب أن تتولى جهة ما عملية فضح البعث حتى لا يضلل النشأ الجديد ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ام السادة : ويلهم من عذاب الله .. احتقرت نفسي كثيراً عندما كنت اقرأ عن معاناتكم شيخنا الفاضل لاننا كنا ...
الموضوع :
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
المهندسة بغداد : اضم صوتي الى صوتهم ..سيبقى السيدعادل عبد المهدي سطورا ً واضحة لاصحاب الاذهان السليمة ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : السيد عادل عبد المهدي الظاهر منه شخصية نزيهة ومحترمة ونظيفة وتصرف بما يتمكن لمواجهة ازمات معقدة جدا ...
الموضوع :
خلية حكومية تودع السيد عادل عبدالمهدي بلافتة جميلة مكنوب فيها : شكراً لك بحجم الوطن
ابو علي : للعلم فقط انه في اللغة الانكليزية ايضا عندما تذكر مجموعة كلمات في اخر كلمة منها تكتب الواو. ...
الموضوع :
ماذا تعرِف عن واو الثمانية؟!
ابو علي : الموضوع ليس بهذه البساطة انت امام وضع اجتماعي ناشئ وجديد يحتاج الى جهد كبير. تصور عندما يقوم ...
الموضوع :
نظرية القوات الامنية
فيسبوك