العراق عريق بثقافته

د. حسين القاصد

نعم هو ليس عريقا بأي شيء دون ثقافته فهو مهد الكلمة الأولى وموطنها ؛ منذ ستة عشر عاما ، كان العراق ومازال رزقا للفضائيات المريبة والأخبار العاجلة ، والاعلاميين المأجورين ، وجيوش الساسة الالكترونيين ، الذين يصنعون لهم رأيا شعبيا مزيفا .

ترى هل أخطأ العراق الجديد بفصل الثقافة عن الاعلام ، بعد أن دجن النظام الساقط أغلب المثقفين للترويج لإعلامه السلطوي المقيت ؟

اذا قلنا : أخطأ فنحن محقون جدا لأن المثقف العراقي عاد إلى جذوره الجاهلية من اعلام السلطة والقبلية ؛ وإذا قلنا : حسنا فعل العراق بفصل الثقافة عن الاعلام؛ وهما لاينفصلان فالثقافة في اصلها اعلان ضوء ضد كل عتمة وظلام .

بعد سقوط النظام الساقط أهملت السلطات وزارة الثقافة بالكامل ، وصار المثقف العراقي ديكورا أو حديقة خلفية للساسة ، ينظر لها الساسة بأنها إكمال كابينة حكومية لا أكثر.

وفي ظل المحاصصات والصراعات ، ذهبت الوزارة إلى غير أهلها ؛ مرةً إلى وزير انشغل بالصراع الطائفي والارهاب حتى وصلنا لتفجير قدس الثقافة العراقية وأعني به شارع المتنبي ، ومرةً استوزر شخص عسكري لتشابه اسمه مع الفنان الراوي ؛ ثم توجت الوزارة بعزلة كاملة حين تولاها كاتب صحفي من الأخوة الأكراد ، وكان يصر في كل استقباله لأي ضيف من خارج العراق بأنه مواطن من كردي ؛ نعم ياسيادة الوزير ، انت كردي عراقي فما شأن الضيوف العرب ؟ وهل يخبرهم التركماني أو الايزيدي بهويته الاثنية؟ وماذا ينفعك ذلك ، فأنت وزير ثقافة العراق .

الآن ، وبعد احتدام أمور تشكيل الحكومة الجديدة ، نرى أن اغلب المثقفين لهم رأي في من يتولى أمرهم ؟

وزارة الثقافة ليست ذات ميزانية دسمة تغري الكتل المتصارعة ، لذا نرجو أن تتركوها بكامل فقرها للمثقفين ، لأن في فقرها غنىً العراق ، وخير دليل أننا منذ ستة عشر عاما لم يستحسن منا العالم العربي والأجنبي سوى الثقافة والأدب وهما صورة العراق المشرقة المضيئة؟

لذلك ، وبعد كل تضحيات شباب العراق من شهداء وجرحى ، ندعو السيد رئيس الوزراء المكلف أن يترك الشأن الثقافي لأهله ، لأنهم اذا اختاروا وزيرهم لن يزعجوا الدولة والشعب في أي شيء .

نتمنى على الحكومة الجديدة ورئيسها المكلف ، النظر بكل عيون الاعتبار لثقافة العراق وارثه الحضاري والثقافي وقيمة مبدعيه العليا وعلو كعبهم وبصمتهم الواضحة وصوتهم الواضح من أجل سلامة العراق ووحدته.

ـــــــــــــــــــ