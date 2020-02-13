إنما العراقيون إخوة

🖋 الشيخ محمد الربيعي

ابناء العراق الشرفاء عراق الحضارة والدين والمقدسات والتاريخ العريق ،حققوا بينكم المحبة الايمانية والاخوة الاسلامية ( انما المؤمنون اخوة ) واحرصوا على وحدة صفكم واتفاق كلمتكم.

قودوا انفسكم بالمحجة البيضاء القران الكريم وما ارشد الية النبي محمد ( ص ) واله الاطهار (مثل اهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق) والمرجعية الرشيدة ( فاما الحوادث الواقعة فارجعوا الى رواة احاديثنا ) وإلا فمتى زلت القدم وزاغت الابصار وجنحت المناهج عن ذلك الهدى والنور المبين فإنه حين اذ تغلب المنافع الذاتية والمصالح الشخصية وحينئذ يقع التحزب وتنتشر الفتنة والنفاق وتنقسموا فرقا فيكون عذابكم بايديكم.

فالله الله ايها العراقيين حققوا اخوتكم التي دعاكم اليها نبيكم ولايقع بينكم سيف وتشتت فقد حذر رسول الله ( ص ) واله الاطهار من ذلك بقولهم ( لايدخل الجنة سافك للدم )وكونوا حرصين ملتفتين من اعدائكم واعداء اسلامكم الحقيقي فأن اعداء دينكم في كل مكان وزمان يحرصون على بث الفتن وينشرون سمومهم بغية ايقاع العداوة والبغضاء ساعين الى تمزيق الفة قلوبكم.

فحافظوا على سلامة قلوب وتجنبوا الفرقة والعداء يتحقق لكم الامن والامانة وسلامة في الدنيا ولاخرة اللهم أبطل مكر الماكرين اللهم أبطل مكر اعداء العراق اللهم اجعل غنيمة للعراقيين