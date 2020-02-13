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المراقبة و المحاسبة في حكـومة الـسيد علاوي المرتقبة


د. مازن سمير

 

اعلن السيد علاوي "المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة" شعار المراقبة والمحاسبة، واوجز مقومات هذه القضية بعناصر ثلاثة تتضمن "من الذي الذي يحاسب" و "على ماذا يحاسب" و "ما هي اليات المحاسبة والمراقبة"...

وهنا اود الاشارة على انه قبل البدأ بالمحاسبة والمراقبة ، فلا بد من تحقيق التواصل "التفاعلي" بين المواطنين و الوزارة (بين الطلبة والاساتذة والموظفين و اولياء الامور من جانب و الادارة العليا في وزارة التعليم من جانب اخر على سبيل المثال) لمعرفة اراء المواطنين و مواقفهم من قرارات الوزارة ومقترحاتهم البناءة لتطوير العمل وذلك من خلال انشاء (نافذة التواصل التفاعلية الالكترونية الذكية) بما يضمن المراقبة التفاعلية و التقييم الديناميكي التي تهدف للمحاسبة الشفافة !  اليس كذلك ؟

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