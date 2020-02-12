الوجود الأمريكي في العراق الى أين؟!

عمار عبد الكريم الموسوي

لعل هذا السؤال يراود كل مواطن عراقي باحث عن الحقيقة و يبحث عن أجوبة له من خلال مصادر متعددة.

ولعل هذا السؤال يدور في أذهان المتابعيّن لهذا الشأن في أرجاء المنطقة بل في أرجاء العالم !!!

التواجد الأمريكي الى متى في العراق؟؟؟

يتضح جواب هذا السؤال بشكل جلي بعد مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على أعتماد مبلغ ضخم جداً يقدر 71مليار للعمليات العسكرية في العراق و غيرها من الدول.....

و مايهمنا الآن هو (العراق).

كما خصص مجلس الشيوخ الأمريكي مبلغ يقدر بمليار ونصف للنشاط (المدني )كما نقلت بعض المصادر.

ولماذا الجانب المدني؟؟؟

لتأهيل أستمرار الحواضن الأمريكية

ومد النفوذ السفاراتي و توسعته من خلال المؤسسات و المنظمات الخاصة بها .

من خلال تلك القرارات يتضح أنها غير عازمة للخروج من العراق ، بل تريد تكثيف نشاطاها المدني بعد الفشل الذريع للنشاط العسكري وتحجيمه و كذلك بعدد الخسارات الكبرى التي تتعرض لها مشاريعها المدنية من خلال الضربات الموجعة المتكررة لخطابات المرجعية

و ستراتيجة المقاومة و خصوصا بعد توسع خط المقاومة.

لذلك فهم يحاول دعم الجانب المدني بكل الأمكانيات للتغيير الناعم.

أيها الأحبة:

أمريكا شر مطلق بل هي سبب البلاء في المنطقة علينا تكثيف الجهود لمحاربتها بكل الأتجاهات.

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