المقالات

إسرائيل.. التفوق (العربي المتخلف)!


إشراق علي

 

ما الذي تريد أن "تُوصلَه" إسرائيل من خلال هذا الاستعراض "لتفوقها" في كل المجالات للمتلقي، وتحديدا، العربي؟

بداية، لنقرأ الاقتباس الآتي للدكتور حامد ربيع في كتابه "الحرب النفسية في الوطن العربي" ثم نكمل ما بدأناه، يقول:

"إنَّ أخطر ما تمثله الصهيونية اليوم أنها تتعامل باسم السلم والحل العادل في المنطقة وهي لا تفعل سوى أن تنخر في الجسد العربي وتخلق الشلل في مختلف أجزائه. إنها بحنكة معينة تنال من مفاصل هذا الجسد فتحقق نوعا من التيبس في الحركة."

ولكي نعي لماذا تتعمد إسرائيل، بتكرر مستمر في إعلامها الموجه لنا، أن "تستعرض بفخرٍ" منقطع النظير إنجازاتها في شتى المجالات و"تقارن" بينها وبين "العرب" عدوته الزائلة قريبا، وتتخذه نمطا لا تتخلى عنه - نستعرض ما قاله بن غوريون عن تصوره للعرب ولتراث العرب وهو التصور الذي يعمل وفقه الإعلام الإسرائيلي في حربه النفسية ضد القارة العربية، إذ يقول غوريون:

"صحاري اسرائيل كانت قديما آهلة بالسكان وأنها لم تكن خالية.. ان ثقتي ببني جنسي تجعلني اقول بأن الاثر الحقير والمخزي للتراث العربي لن يستمر الى الابد... العرب حولوا بلدا مزدهرا ومأهولا بالسكان الى صحراء."

من الثوابت الاستراتيجية للدعاية "الإسرائيلية"، وأحد أهم المرتكزات في "الحرب النفسية" لهذه "الدُّويلة الطُّفيلية" والتي لم تتخلَّ عنها منذ ما بعد 1948 هو مبدأ:

- كرر على العدو تفوقك في شتى المجالات باستمرار، ودعه يشعر بتخلفه ورجعيته وتأخره عن ركب التطور العالمي.. دعه يفقد الثقة بنفسه ويشعر بالإحباط.. دعه يتوق الى تمني أن يكون تحت وصايتك ويفقد الثقة بقوميته وثقافته وتاريخه.. أنهكه بالمقارنة بين ما وصلت إليه من تطور وسعادة وبين ما يعيشه من بؤس وتعاسة وتخلف.. اقتل فيه روح النهوض لتغيير نفسه وواقعه...الخ

لو حاولنا الرجوع الى المحاورة التي جرت بين الرب وإبليس في خصوص السجود لآدم لفهم لماذا يُلجأ الى منطق "المقارنة" وأسباب استخدامه سنعرف كيف تفكر إسرائيل. الرب أمر إبليس أن يسجد لآدم لكنه أبى وبرر عدم انصياعه للأمر أن هذا المخلوق هو "أدنى" مني وأحقر وأضعف وأنا المتفوق وذلك لأني خلقت من نار وخلقته من طين! وربما استند الى قول الملائكة أن هذا المخلوق سيفسد في الأرض ويسفك الدماء لذلك فهو -آدم- فاسد ومتخلف ولن يستطيع أن ينصلح وسيبقى هكذا.

علم النفس ينبهنا على أن استعراض الفرد أو الجماعة لمنجزاته أمام الآخر المفتقد الى الإنجاز سيولد لديه شعور بالعجز والتخلف ويسلم بتفوق الآخر عليه ويستسلم لما طرح عليه الأمر الذي سيجعله مشلولا تماما وعاجزا عن الحركة فاقدا الثقة بنفسه ومجتمعه!

ولا ننسى أن هذا المتفاخر بإنجازاته على الآخر بأسلوبٍ "هجومي" يقارن به فقط هو الذي سيجعل الآخر يقع في براثن اليأس والإحباط، أما إن كان الأسلوب يحث على "دعوة" الآخر للمشاركة في الإنجاز فإنه قطعا "سيحيي نفسه" ويبعث فيه روح الإرادة والسعي لتحقيق ما يصبو إليه.

فهل "إسرائيل" ومن خلفها عقيدتها "الصهيونية" تفعل ذلك؟ قطعا لا.. إنها تستعرض إنجازاتها بأسلوب المقارنة الخبيث، وتضع الشعوب العربية في القارة العربية على الطرف الثاني من المقارنة ليكون هو الهدف من وراء ما تريد أن ترسخه في ذهنه.

أما هذا "الخسيس" فيصل القاسم فهو الأداة التي تُهيئ لإسرائيل أرضية هذه المقارنة القذرة؛ معينا إياها على بني جلدته، فلا أحقر منه ومن أمثاله.

الخلاصة:

- أسلوب المقارنة الإسرائيلي الهدف منه تعزيز موقفها على حساب إبراز الآخر العربي أنه متخلف

- التأكيد على تفوقها بإزاء تخلف من حولها

- ترسيخ مشاعر اليأس والإحباط في الجسد العربي

- إشعار العربي بالدونية والتخلف والرجعية

- خلق حالة من الغضب في المجتمع العربي ضد أنظمته؛ تمهيدا ليقوم بثورة فتركبها إسرائيل وتوجهها لصالحها

- استدراج الآخر العربي الغير واعي للتعاطف معها ودعمها لا شعوريا ضد نفسه وأبناء جلدته في أن يستخدم أسلوب المقارنة ذاته ضد مجتمعه

هذا ما توصلت له، والذي لديه تعقيب أرجو أن يتفضل به، وإن وجد خطأ أرجو أن ينبه عليه.

ـــــــــــــــــ

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إسرائيل.. التفوق (العربي المتخلف)!
عراق الشاه!
ليس للضحك ..!
نحن.. الآخر "الدُّونيُّ"
ال سعود والقضية الفلسطينية
اسرار وخفايا ..... جبل احد ( المطعم التركي )
بماذا التزموا من نصائح السيد السيستاني ؟!
الشيخ الصغير يكتب..حينما كنت في الزنزانة وانتصرت ثورة الامام الخميني قدس سره الشريف بين دماء الجسد ودموع الفرح
41 عاما على انتصار الثورة: العراق وايران بين زمنين
صنع عدم الثقة
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو علي : مع الاسف من المعيب على حكومة ومنذ اشهر بما فيها من اجهزة ومخابرات وامن وطني وجيش ان ...
الموضوع :
بيان صادر عن اللجان التنسيقيه للجامعات ذي قار الحكوميه والاهليه بعد الأحداث الأخيرة .
جمال محمد علي رشيد اسدي : اني موظف فى تربيه كربلاء قسم التعليم المهني تم تعيننا بتاريخ ٢٥/١/٢٠٠٥وني من مواليد ٢٤/٦/١٩٦٠ سوف نحال ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
محمود الركابي : المقطع ورجل المرور من الناصرية...للعلم والرجاء التصحيح ...
الموضوع :
بالفيديو .... عصابات الجوكر اللقيطة تعتدي على شرطي مرور في البصرة
Mohamed Murad : ومن قال له ان المتظاهرين يريدون الاصلاح ؟؟ هولاء لايريدون الا ما تامر به السفاره ..هولاء جوكرية ...
الموضوع :
محمد علاوي يؤكد حرصه على تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل حكومة كفاءات
حسن هادي عبد الحسن الحاجم : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اني الدكتور حسن هادي ان ابلغ السبعين من عمري وقد قمت بخدمة ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
علي محمد : المقالة في غاية الدقة والرصانة والسبك شكرا للمؤلف والناشر ...
الموضوع :
صفات العترة الطاهرة (ع) (الصفة الاولى )
علي رضا : احسنتم تحليل واقعي ومهم وهو أمر واقع يجب أن يصدقه العدو والصديق ...
الموضوع :
إيران ستمحي أمريكا من المنطقة خلال ساعة من الزمن!
عامر غالب : ارجو ان تكون هناك جديه وقرار منكم بخصوص شكوتي اعاني من سرقه رصيدي مذو فتره والان عبيت ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
عامر غالب : اقدم شكوى الى اسيا سيل بخصوص الرصيد عبيت كرت ابو٢٥الف وقطعو مني بحجه اني مشترك بسنة ٢٠١٨ ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
H Al-Seaidy : بارك الله بكم ...
الموضوع :
كيف يتم صناعة الجوكر؟!
فيسبوك