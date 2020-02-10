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خيوط.العنكبوت ،،مصدر خاص جدا.


حسن عبدالهادي

 

شخصية رئاسية  تقود مؤامره خطرة في موضوع لجنة التعديل الدستوري

وفيها من التفاصيل ما يشيب له الرضيع إبتداءً من الديباجة ورفع ( ذكر المرجعية والانتفاضة وووو).

 تعديل صلاحيات رئيس الوزراء ( زيان صفر )

والدفع بصلاحيات كبرى ومفصلية لرئيس  الجمهورية علماً ان اللجنة من الكورد والوسط والغربية فقط !.

و بداءت تلك اللجنة عملها مع المظاهرات وهي اخذة في  تنضيج مقترحاتها ....!؟

بفضل الله توصل احد الأخوة الى مضمون هذه التعديلات الخطرة والتي جوهرها افراغ منصب رئيس الوزراء من اي قرار مصيري مثل الاتفاقيات الامنية والاقتصادية ووضعها ً حسب التعديل المزمع  بيد رئيس الجمهورية حصرا.

  اللجنة المشكلة تضم أربعة من( الأخوة الكرد) وأربعة اساتذة من ( نينوى والانبار وصلاح الدين وبغداد) بالإضافة الى مستشار الرئيس الاخ ( علي شكري)  وواضح .لكم ان التمثيل ( من بغداد الى البصرة لا يوجد ) .

باْذن الله سأنقل التعديلات (حين توافرها) حسب الأبواب  في الدستور ولكم ان تستشعروا حجم الكارثة ....!؟

علما" في الأصل  ان التعديل مهمة البرلمان وليس الرئاسة !!!!


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