تظاهروا فإن خير التظاهر هو ما كان ضد الشيعة..!ط

علاء الموسوي

بعد خمسة عشر يوما من التكليف علاوي سيكمل الكابينة الوزارية

خلال الاسبوع القادم سيزور كردستان العراق ليسمع منهم

حصتنا ثلاث وزارات منها سيادية بالاضافة الى الدرجات الخاصة

ومن يثم سيعرج على المكون السني ليسمع ان وزاراتنا لا يمسها احد وحصتنا كما هي لا يجب ان تنقصوكذلك الدرجات الخاصة

بينما الاطراف الشيعية تخشى ان تقول لنا كذا وكذا خوفا من المنشورات الممولة التي ستحرك الشارع عليهمويخرج الشباب يهتفون " نريد وطن " من الخزعلي والمالكي و العامري وغيرهم

الكردي والسني لا يخجلان من القول لرئيس الوزراء " نريد حصتنة " ولا شأن لنا بالوطن!!

ولا اهمية لدينا لمظاهرات " شيعية " خرجت ضد شيعة الحكم بينما وقف الاعلام " السني " يدعمها " والكردي " يؤججها في باكورة انطلاقها....

انتهت المظاهرات ولم يربح المتظاهرون