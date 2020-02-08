ارمِ ببصرك اقصى القوم!!

سعود الساعدي

- الفساد حوّل العراق الى خزان غاز.

- اختناق الناس بالغاز والبحث عن متنفس ولو بفورة كثورة كان متوقعا في كل لحظة.

- واشنطن أشعلت عود الثقاب لتفجر الخزان وتحرق العراق " بناسه الشيعة".

- عود الثقاب كان ناعما وسلسا ودافئا وسوّق نفسه كشمعة تنير الدرب وحلما ممكن التحقق، من مفجر للمجتمع إلى نسمة أمل!!.

- تفجير الخزان "الشيعي" هدفه إدخال الشيعة فقط في حروب داخلية شيعية/شيعية هدفها:

- ضرب المرجعية "مصدر الأمن"/ الفتوى وضابط ايقاع العملية السياسية، وقتل سور الوطن وحماة العقيدة "الحشد"، واسقاط الرموز الدينية والشعبية "كالسيد مقتدى الصدر" بعد استنزاف الشيعة، وضرب الاقتصاد "الموانئ والحقول النفطية"، بعد تعطيل الحياة العامة.

- الهدف النهائي: فتن شيعية تبدأ ولا تنتهي وتنفيذ صفقة القرن عبر تقسيم العراق وإلحاق الشمال بتركيا والغربية بالاردن وتوطين الفلسطينيين في الانبار.

- الفتنة فشلت والشيعة توحدت والمؤامرة سقطت وإنقاذ الناس عملية حتمية لكنها خطيرة وهادئة لخطورة الأوضاع وتعقدها ولتصاعد التهديدات الخارجية وشراستها وحدة الصراعات الدولية وحتمية تصادمها.

- التنفيس الدقيق والمتدرج لغاز الخزان وتخليص الناس من الموت بالاختناق أو بتطاير الاشلاء بعد انفجار الخزان هو عملية حتمية تحتاج لوعي وصبر وإرادة.