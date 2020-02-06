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نحو مؤتمر وطني عام لتوحيد رؤى وأهداف القوى السياسية العراقية


سميرة الموسوي

 

 

__ يمر العراق اليوم بأوضاع بالغة الدقة والتعقيد وغير مسبوقة  على الاصعدة كافة .

__ ويتعقد المشهد السياسي لأسباب لا حصر لها ، ويتمظهر هذا التعقيد أكثر بغياب الرؤية الوطنية الموحدة لحاضر ومستقبل العراق بين مختلف الاحزاب والتيارات والكتل السياسية ،ولا سيما الشيعية منها بالتوصيف العام ،حتى بلغ الاختلاف والتشظي والتنازع مبلغا لا يصب إلا في مصلحة الاعداء .

__ وتمثل هذا التناحر والانقسام المركب في الآونة الأخيرة بالانجرار وراء سلطة المال والإعلام الداخلي والاقليمي والدولي مترسمة الخط العام لإرادة الاحتلال الآنية والمستقبلية بعيدة المدى .

__ ومن الواضح أن الامكانات المالية والاعلامية المدروسة  للأعداء فضلا عن بيئة الاوضاع الإقتصادية والاجتماعية والفكرية المتردية تشكل وسطا مثاليا لقوة التأثير العدواني على المجتمع العراقي .

__ وكانت مبادرة التيار الصدري الأخيرة بعودته إلى ساحات الاحتجاج وبكل ثقلها طوق إنقاذ  أخير من المتغير السياسي المنحرف الحاد الذي خطط له الاعداء على أن تنفذه المجاميع المدربة على الانقضاض على زمام الأمور وبصورة يتعذر إعادتها .

__ لقد أحبطت عودة التيار الصدري إلى الشارع قبل الإعلان عن أسم  رئيس الوزراء المكلف مؤامرة تهدف الى إكتساح أصحاب المصلحة الحقيقية في بناء الوطن ،  وتسليم السلطة إلى الاعداء .

__ وأزاء ذلك نقول أن الاعداء ما زالوا يملكون أدوات إدامة زخم تأثيرهم بحيث تصعب معهم مطاولة الحد من إندفاعاتهم ، إذ أن إمكانات التيار الصدري ومن يتعاضد معه فضلا عن إستمرار تردي الاوضاع قد لا يمكنها من  منافسة زخم الاعداء .

__ ولذلك أدعو إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني عام للقوى السياسية الممثلة بإخلاص لمحور المقاومة ولا سيما الشيعية لتوحيد رؤاها وأهدافها ولوضع أسس ثابتة لمواجهة مخططات الاعداء المستمرة بحيث يمكن أن تجتمع ب ( كيان ) واحد محصن بمباديء لها قوة تشبه قوة مضامين الدساتير    وتمثل الخطوط العامة للمشتركات .

_ ويقيننا أن _ حضراتكم  _ هم الاهل الذين لا يبارون لتبني هذه المهمة ( وبالطريقة والاسلوب الذي ترونه مناسبا ومستجيبا للتحديات المتسارعة ) ، ولاننا نؤمن أن مقترحنا ليس سياسيا آيدولوجيا وإنما هو إنسانيا وطنيا وفيا لكل الشهداء الذين لم يستوحشوا طريق الحق فسلكوه .

__ نسأل الله لكم التوفيق والرضا والسداد ولجميع خلق الله المؤمنين بمكارم الاخلاق .

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