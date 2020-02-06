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رسالة مستعجلة إلى المؤمنين الذين لازالوا داعمين لحركة الإحتجاجات


عمار الولائي

 

قبل كل شيء اسألوا انفسكم 👇👇

🔴 من المستفيد من إرسال شحنة 400،000 قبعة حمراء جاءت من تركيا إلى العراق وتم الإمساك بها في ديالى وهي باتجاه المحافظات الشيعية كضد نوعي ضد القبعات الزرقاء ؟؟

🔴من المستفيد من إحداث الفوضى والاقتتال الشيعي الشيعي في المحافظات الشيعية؟؟

🔴من هؤلاء الملثمين الغرباء الذين هم حديث الشارع النجفي الذين أطلقوا النيران على المتظاهرين وأصحاب القبعات الزرقاء معا وأحدثوا الفتنة؟؟

🔴 لماذا هذا الهجوم الإعلامي الشرس على السيد مقتدى الصدر لأنه نادى بإخراج القوات الأمريكية المحتلة وإعادة الدوام الرسمي والحياة إلى طبيعتها؟؟

🔴 لماذا التظاهرات في المناطق الشيعية فقط؟؟ ولماذا غالبية المدونين الداعمين للاحتجاجات هم من غير الشيعة ومن الخارج المرتبطين بأجهزة المخابرات؟

🔴لماذا التركيز على المناطق الشيعية وبالذات المقدسة؟ ولماذا هذا الإستهداف لرموز الشيعة وقادة الإنتصار على داعش الذين يقفون سداً منيعا في وجه المخططات الأمريكية والصهيونية؟؟

🔴لماذا الكثير من خيم المعتصمين مليئة بالخمور واللواط (والعياذ بالله) والعواهر وحتى أسلحة خفيفة؟؟

إن التوصيف الحقيقي للتظاهرات هي  عبارة عن حركة من قبل ( البعث الصدامي، والحركات الشيعية السلوكية المنحرفة، وجهات سياسية معروفة بارتباطها بأمريكا والحركات الإلحادية ودعاة المدنية الغربية ) والهدف هو إحراق المناطق الشيعية بواسطة أهلها المغرر بهم وإسقاط الرموز الشيعية والإضرار بالأمن الشيعي ونحن كمسلمين مؤمنين منتظرين واجبنا دفع الضرر الاكبر بالضرر الاصغر. 

تظاهرات ساحات الذل والهوان ضرر اكبر لانها تنفذ اجندات العدو. 

اما الفساد المستشري فهو ضرر أصغر والقاعدة تقول ((درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح)) لذا رسالتنا إلى من بقي من المؤمنين داعم للتظاهرات عودوا لمنازلكم لأنكم ببقاءكم تكثرون سواد الجوكر والمندسين وتضرون بالأمن الشيعي

اللهم إني بلغت

اللهم فاشهد

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