لماذا تسعى اوروبا لانقاذ الاتفاق النووي ،؟

حسام الحاج حسين

منذ اليوم الاول والاوروبيين يعتبرون انفسهم الطرف المهم في الاتفاق النووي وذلك لاسباب مهمة منها جيوسياسية لان اوروبا تعتبر نفسها جارا مهما للشرق الاوسط واي ازمة ستضبرها في العمق وهي تحرص على ان لاتخرج ايران من معاهده حضر الانتشار النووي اكثر من حرصها على الاتفاق نفسه اذا ان المنطقة ( الشرق الاوسط ) ستدخل في سباق التسلح النووي حال خروج ايران من المعاهده .

والسبب الثاني يتعلق باأمن الطاقة بالنسبة للاوروبيين اذا انها تلبي احتياجاتها من الطاقة من نفس المنطقة والتي تلعب ايران فيها دورا مميزا من الانتاج .

وهي بذلت مساعي لكي تمتلك موقفًا مستقلًا إزاء الاتفاق النووي لكنها لم تنجح.

وبدت متاثرة بالضغط الامريكي على شركاتها ومصالحها مع ايران وهي تحاول الان السعي للخروج من هذا المعترك الذي سيضر بمصالحها على المدى البعيد او القريب .

السبب الثالث هو التمدد الروسي والصيني في المياه الدافئة والتي تسعها اليها الدولتين منذ عقود لصناعة شراكات مع الدول المؤثرة في الخليج وعلى رأسها ايران .

يمكن ان تؤدي الضغوط الامريكية على اوروبا ان تخسر سوقا مهما للطاقة والتجارة لصالح روسيا والصين الذين يبديان مرونة اكبر للتعامل مع ايران بعيدا عن الضغط الامريكي ،

والسبب الاخر هو أمني يتعلق الداخل الاوروبي الذي يتعرض لهجمات بين الحين والاخر من قبل المنظمات الاسلامية الراديكالية المتطرفة كداعش والقاعدة والتي تمتلك ايران خبرة كبيرة في مكافحتها ومعالجته ملفاتها فلايمكن للاوروبيين مواجهتا دون مساندة ايران لها في تلبية احتياجاتها الأمنية التي تهز الداخل الاوروبي بين الفينة والاخرى .

ترى ماذا في جعبت جوزف بورل ،؟

وهل تستطيع اوروبا انقاذ الاتفاق النووي دون الوجود الامريكي على الاقل في الوقت الراهن ؟

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