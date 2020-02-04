المقالات

لماذا تسعى اوروبا لانقاذ الاتفاق النووي ،؟


حسام الحاج حسين

 

منذ اليوم الاول والاوروبيين يعتبرون انفسهم الطرف المهم في الاتفاق النووي وذلك لاسباب مهمة منها جيوسياسية لان اوروبا تعتبر نفسها جارا مهما للشرق الاوسط واي ازمة ستضبرها في العمق وهي تحرص على ان لاتخرج ايران من معاهده حضر الانتشار النووي اكثر من حرصها على الاتفاق نفسه اذا ان المنطقة ( الشرق الاوسط ) ستدخل في سباق التسلح النووي حال خروج ايران من المعاهده .

والسبب الثاني يتعلق باأمن الطاقة بالنسبة للاوروبيين اذا انها تلبي احتياجاتها من الطاقة من نفس المنطقة والتي تلعب ايران فيها دورا مميزا من الانتاج .

وهي بذلت مساعي لكي تمتلك موقفًا مستقلًا إزاء الاتفاق النووي لكنها لم تنجح.

وبدت متاثرة بالضغط الامريكي على شركاتها ومصالحها مع ايران وهي تحاول الان السعي للخروج من هذا المعترك الذي سيضر بمصالحها على المدى البعيد او القريب .

السبب الثالث هو التمدد الروسي والصيني في المياه الدافئة والتي تسعها اليها الدولتين منذ عقود لصناعة شراكات مع الدول المؤثرة في الخليج وعلى رأسها ايران .

يمكن ان تؤدي الضغوط الامريكية على اوروبا ان تخسر سوقا مهما للطاقة والتجارة لصالح روسيا والصين الذين يبديان مرونة اكبر للتعامل مع ايران بعيدا عن الضغط الامريكي ،

والسبب الاخر هو أمني يتعلق الداخل الاوروبي الذي يتعرض لهجمات بين الحين والاخر من قبل المنظمات الاسلامية الراديكالية المتطرفة كداعش والقاعدة والتي تمتلك ايران خبرة كبيرة في مكافحتها ومعالجته ملفاتها فلايمكن للاوروبيين مواجهتا دون مساندة ايران لها في تلبية احتياجاتها الأمنية التي تهز الداخل الاوروبي بين الفينة والاخرى .

ترى ماذا في جعبت جوزف بورل ،؟

وهل تستطيع اوروبا انقاذ الاتفاق النووي دون الوجود الامريكي على الاقل في الوقت الراهن ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السيادة في الصدارة
النشوة وسقوط الاقنعة
لماذا تسعى اوروبا لانقاذ الاتفاق النووي ،؟
صفقة القرن هل هي بداية النهاية؟  
مقترحات لتغليب "العقلانية" وإنهاء الأزمة
إنما العراقيون إخوة
سياسيون على مسطبة الإحتياط!
أذرعة الأخطبوط الأمريكي !.
أيخون إنسان بلاده
التظاهرات .... والارادة الحسينية الواعية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك