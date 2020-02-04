صفقة القرن هل هي بداية النهاية؟  

فاضل الطائي

تلجأ قوى الاستكبار العالمي إلى خلق الأجواء الملبدة بغيوم المؤامرات والتعاطي مع دول المنطقة على أسس إستعبادها وتبعيتها لها. وتحاول جاهدة" أن تبرمج كل أفعالها لتتناغم مع طموحات الكيان الصهيونى الغاصب للقدس الشريف والذي طالما عمل منذ عقود طويلة من الزمن على تهويد القدس الإسلامية وصيهنة عروبتها .

قبل أيام قليلة أعلنت الإدارة الأمريكية وإسرائيل خلال مؤتمر مشترك في واشنطن ماتسمى ب (صفقة القرن) المشؤومة التي هي نتاج لأفكار وجهود اليهودي (كوشنر ) صهر ترامب ومستشاره ، حيث عملت الإدارة الأمريكية حثيثا" على إيجاد المعطيات على الأرض لإعلان تلك الصفقة التي ولدت ميتة" من رحم المؤامرات على فلسطين ومحور المقاومة في المنطقة . فقد رأينا ما يجري في المنطقة من أحداث سريعة منذ مجئ ترامب إلى البيت الأبيض ، ولو تتبعناها جيدا لخرجنا بمحصلة واضحة مفادها أن الرئيس الامريكي قد وضع سياسة محددة يتمكن من خلالها إعلان صفقة القرن.

وكلنا يعلم أن بداية المؤامرة تعود إلى إعلانه نقل سفارة واشنطن من تل ابيب إلى القدس وهذا بحد ذاته خطوة تصعيدية كبيرة استفاد منها محور الشر في تقوية الكيان الصهيوني ومواقفه في احتلال الأراضي العربية والمقدسات الإسلامية. هذه الخطوة تبعتها قيام بعض الدول بنقل سفاراتها إلى القدس ايضا"، الامر الذي جعل من ترامب وإسرائيل المضي قدما" و التحرك نحو تنفيذ مراحل سياستهما في المنطقة تباعا" والتي تقوم على مواجهة ما يمكن أن يمنع من إعلان الصفقة سيئة الصيت. وكان اعتراف واشنطن ان هضبة الجولان السورية المحتلة هي أرض إسرائيلية الخطوة الثانية الكبيرة التي ستنمي قوة اسرائيل جغرافيا"وعسكريا" وتعمل على إضعاف الموقف الاقليمي. وللأسف لم نلتمس ردا" عمليا" دوليا" او أمميا" أو عربيا" ( على أقل تقدير ) يوازي حجم تلك المؤامرة الامريكية، الأمر الذي أدى إلى قيام الشيطان الأكبر بمحاولة تشتيت واضعاف جبهة محور المقاومة في المنطقة. فكانت عملية إغتيال القائدين سليماني والمهندس رحمهما الله بمثابة نقطة الانطلاق نحو إعلان صفقة الشيطان. إن ترامب يرى في (مقتل) الحاج سليماني هو تخليص إسرائيل والمنطقة من خطر كبير لطالما هدد أركان الاحتلال الإسرائيلي علانية" وعمل على مقاومة الاحتلال الصهيوني الذي نال ضربات موجعة ومباشرة من خلال حزب الله لبنان وحركة حماس مع نظر الاعتبار تقدم الجيش السوري وسقوط ورقة داعش في سوريا والعراق بعد انتصار الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية .

لقد شعرت إدارة ترامب ان الخطوات الثلاث أعلاه وهي نقل سفارة واشنطن من تل ابيب إلى القدس واعلان ارض الجولان المحتلة أرض إسرائيلية و اغتيال الحاج سليماني ، شعرت بتوفر الفرصة السانحة لإعلان صفقة القرن التي ساهمت وأيدت أنظمة عربية عميلة في إيجادها ، فتواجد ممثلي الإمارات والبحرين وعمان والتمويل الخليجي الذي يقدر ب ٥٢ مليار دولار لتوطين فلسطينيي المهجر في أراض عربية مستقطعة و صحراء الانبار جزء منها والتي تحاذي حدودنا مع سوريا والأردن لهو دليل للموقف العربي المتخاذل مع القضية الفلسطينية . وهذه الأرهاصات هي سبب رئيسي في قصف الاحتلال الامريكي لقطعات من الحشد الشعبي مؤخرا" في القائم .

ومع ذلك الخذلان العربي ظهرت ردود افعال قوية وسريعة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفصائل الحشد الشعبي ومحور المقاومة في اليمن ولبنان والبحرين وسوريا وفلسطين وهي بمثابة تجديد عهد الولاء بضرورة استمرار المقاومة وتقوية محورها لتبقى المقاومة شوكة في عين الشيطان واذنابه .

إن فلسطين قضية مهدوية وأن القدس الشريف هو احد أهداف حركة الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وعلى الأجيال المؤمنة اليوم وغدا" التهيؤ لكل طارئ من المعطيات والأحداث التي هي ليست عن ذوي البصيرة ببعيدة.

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