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سِيَادَة الدَّوْلَة


  

الْخَبِير الاستراتيجي صَلَاح بُوشِي

 

السِّيَادَة مَعْرُوفَةٌ فِي طَبِيعَة الْحَال الدَّارِج أَنَّهَا سِيَادَة ذَات طَابَعٌ سِيَاسِيّ ، لِذَا مِمَّا تَرَكَ ذَلِكَ التَّوْصِيف سَائِدا وَمَعْمُول بِه ، بَيْنَمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ توصيفآ السِّيَادَة ذَات الطَّابَع القَانُونِيّ حَيْث القَانُون هُوَ الَّذِي يُجْعَلُ الدَّوْلَة ذَات سِيَادَة وَقَانُون وَتَمْثِيلٌ .

 وَتُؤَكِّد الفِكْرَة السِّيَاسِيَّة لسيادة الدَّوْلَة بِمَفْهُومِهَا أَنَّ الدَّوْلَةَ متحررة مِنْ الْخُضُوعِ لِأَيّ سَلَّطَه أُخْرَى وَكَانَ هَذَا الرّأْيُ السَّائِد تَعَامُلًا وَمَفْهُومًا فِي زَمَنِ لَيْسَ بِبَعِيدٍ بَعْض الشّي ، وتتسم بِأَنَّهَا لَا تُعْطِي وَلَا تُفَسِّر عَنْ تَفَاصِيلِ مَضْمُونٌ السُّلْطَة صَاحِبِه السِّيَادَةِ فِي الدَّوْلَةِ .

 وَلِذَا حَلَّت مَحَلِّهَا فَكَرِه السِّيَاسِيَّة الفِكْرَة القَانُونِيَّة لسيادة الدَّوْلَة .  حَيْث مِلْكِيَّة السُّلْطَة تَكُونُ فِي سُلُطَات الْحُكُومَة ومؤسساتها وَالدّوْلَة مِنْ الضَّرُورِيِّ أَنْ تَمارَس سلطاتها وَحُقُوقِهَا وَمِنْهَا التَّشْريعِيَّة والتنفيذية وَالْقَضَائِيَّة وَهِي سُلُطَات اساسية لِلدَّوْلَة وحكوماتها ، وَتَتَمَيَّز السِّيَادَة لِلدَّوْلَة فِي وُجُودِ مؤوسسات مُتَعَدِّدَة مُرْتَبِطَةٌ فِي إِطَارِ الدَّوْلَة الْوَاحِدَة الْمُسْتَقِلَّة بِوُجُود الشَّعْب هُوَ مَصْدَرٌ للسلطات .

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