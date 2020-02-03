سِيَادَة الدَّوْلَة

الْخَبِير الاستراتيجي صَلَاح بُوشِي

السِّيَادَة مَعْرُوفَةٌ فِي طَبِيعَة الْحَال الدَّارِج أَنَّهَا سِيَادَة ذَات طَابَعٌ سِيَاسِيّ ، لِذَا مِمَّا تَرَكَ ذَلِكَ التَّوْصِيف سَائِدا وَمَعْمُول بِه ، بَيْنَمَا وَهُوَ الْأَصَحُّ توصيفآ السِّيَادَة ذَات الطَّابَع القَانُونِيّ حَيْث القَانُون هُوَ الَّذِي يُجْعَلُ الدَّوْلَة ذَات سِيَادَة وَقَانُون وَتَمْثِيلٌ .

وَتُؤَكِّد الفِكْرَة السِّيَاسِيَّة لسيادة الدَّوْلَة بِمَفْهُومِهَا أَنَّ الدَّوْلَةَ متحررة مِنْ الْخُضُوعِ لِأَيّ سَلَّطَه أُخْرَى وَكَانَ هَذَا الرّأْيُ السَّائِد تَعَامُلًا وَمَفْهُومًا فِي زَمَنِ لَيْسَ بِبَعِيدٍ بَعْض الشّي ، وتتسم بِأَنَّهَا لَا تُعْطِي وَلَا تُفَسِّر عَنْ تَفَاصِيلِ مَضْمُونٌ السُّلْطَة صَاحِبِه السِّيَادَةِ فِي الدَّوْلَةِ .

وَلِذَا حَلَّت مَحَلِّهَا فَكَرِه السِّيَاسِيَّة الفِكْرَة القَانُونِيَّة لسيادة الدَّوْلَة . حَيْث مِلْكِيَّة السُّلْطَة تَكُونُ فِي سُلُطَات الْحُكُومَة ومؤسساتها وَالدّوْلَة مِنْ الضَّرُورِيِّ أَنْ تَمارَس سلطاتها وَحُقُوقِهَا وَمِنْهَا التَّشْريعِيَّة والتنفيذية وَالْقَضَائِيَّة وَهِي سُلُطَات اساسية لِلدَّوْلَة وحكوماتها ، وَتَتَمَيَّز السِّيَادَة لِلدَّوْلَة فِي وُجُودِ مؤوسسات مُتَعَدِّدَة مُرْتَبِطَةٌ فِي إِطَارِ الدَّوْلَة الْوَاحِدَة الْمُسْتَقِلَّة بِوُجُود الشَّعْب هُوَ مَصْدَرٌ للسلطات .