ظاهرة تعدد الخيارات  Overchoice  

زيد الحسيني

في عام 2000 قام اثنين من الباحثين بعمل كشك لبيع العسل، عرضوا فيه 6 أنواع من العسل، حدث أن 40% من المشاة توقفوا أمام الكشك وسألوا عن الأنواع .. وقد قام ثلاثة أرباعهم بالشراء، أي 75% ممن توقفوا,,

أعادوا الكرة ووضعوا 24 نوع من العسل! أي زادوا الأنواع المعروضة .. المفاجأة كانت أن 60% من المشاة توقفوا وسألوا عن الأنواع واختلافاتها .. لكن الذي اشترى فعليا هم 5% من الذين توقفوا,,

هناك اختلاف كبير بين نسبة الاشخاص الذين اشتروا بين السيناريو الأول والثاني.

إذا ماذا حصل؟

الذي حصل أن الخيارات تعددت! وصارت حالة Overchoice، وعندها يحتار العقل في الغالب ينتهي به المطاف إلى الإنهاك من التفكير، والغاء الفكرة اساسا.

هذا يحصل في أمور كثيرة في حياتنا، مثلا النساء تجد درج ملابسها ممتلئ لكنها لا تشعر بأن عندها ملابس، وكذلك بعض الرجال.

ولهذا نرى أن عباقرة العصر والرائدون مثل ستيف جوبز ومارك زوكربيرج وغيرهم يحاولوا الاعتياد على لبس واحد حتى لا يرهقوا عقولهم بالتفكير في الاختيار .. ويوفروا الطاقة لاتخاذ قرارات أكثر أهمية في حياتهم ومستقبل شركاتهم,,

فلا تكن ضحية الـOverchoice .

وقلل الخيارات في الأمور غير المهمة، ووفر الطاقة العقلية لأمور أهم.

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