المقالات

حديدة عن الطنطل


هادي جلو مرعي

 

الطنطل وفقا لتعريف العراقيين، هو الجني. ويقال: إن الله عندما خلق العراق جعل جنيا في تكوينه. فلايهدا. ولايستكن، وكما يقال في المثل: يدور على العركة دوارة. والحديدة هي قطعة حديد صغيرة تقال بدلا عن الحديد، في حين إن الشائع هو: إن الجن يخاف الحديد حسب المرويات التاريخية، ولذلك يعمد الناس الى وضع قطع من الحديد في أماكن بعينها لتجنب المشاكل التي يسببها الجن، فإذا جنت إحداهن قيل: راكبها جني والمعنى إن جنيا تحكم بها وسيطر على شعورها وصارت تتصرف بإيحاء منه.

العراقيون الأعزاء يتعاركون فيما بينهم. فالمتظاهرون (الي كرهوا كل شيء وطهقت أرواحهم من العيشة الوسخة في هذا البلد)  يريدون رئيس وزراء شريطة أن يكون من إنتاج الساحات ومصانعها المنتشرة في البلاد، والتي قدمت مئات الضحايا، بينما يصر الساسة أن يكون المرشح معلبا وفقا لمقاييس السيطرة النوعية التي تحدد عمله ومساره ومذاقه وتشكله كما يشتهون على أن لايقترب من مصالحهم، وماترتب على وجودهم في السلطة لسنين طويلة.

يضع الفلاحون أعمدة خشبية في مزارعهم، ويعلقون عليها خرقا ممزقة تبدو من بعيد كأجساد بشرية تخافها الطيور لكي لاتنزل وتسرق البذور.

بمعنى أكثر دقة يرغب كثر من الناس برئيس وزراء من أجل أن تهدأ الأمور، وتستقر، ولايكون هناك متسع للمزيد من المشاكل والصعاب.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
علاقة الدولة بالفرد وأثرها  على  القانون . 
السيد ابو الحسن الاصفهاني ونذر بريطانيا..
المشكلة أكبر من أمريكا
هل تعلم ؟!!
القناع..!
حديدة عن الطنطل
الحشد الشعبي ومذكرة الصين هما الهدف وليس شخصية رئيس الوزراء
كلمات اتمنى ان تصل لعادل عبد المهدي
لماذا؟
حياة طيبة ام معيشة ضنكا , أيهما؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك