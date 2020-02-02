حديدة عن الطنطل

هادي جلو مرعي

الطنطل وفقا لتعريف العراقيين، هو الجني. ويقال: إن الله عندما خلق العراق جعل جنيا في تكوينه. فلايهدا. ولايستكن، وكما يقال في المثل: يدور على العركة دوارة. والحديدة هي قطعة حديد صغيرة تقال بدلا عن الحديد، في حين إن الشائع هو: إن الجن يخاف الحديد حسب المرويات التاريخية، ولذلك يعمد الناس الى وضع قطع من الحديد في أماكن بعينها لتجنب المشاكل التي يسببها الجن، فإذا جنت إحداهن قيل: راكبها جني والمعنى إن جنيا تحكم بها وسيطر على شعورها وصارت تتصرف بإيحاء منه.

العراقيون الأعزاء يتعاركون فيما بينهم. فالمتظاهرون (الي كرهوا كل شيء وطهقت أرواحهم من العيشة الوسخة في هذا البلد) يريدون رئيس وزراء شريطة أن يكون من إنتاج الساحات ومصانعها المنتشرة في البلاد، والتي قدمت مئات الضحايا، بينما يصر الساسة أن يكون المرشح معلبا وفقا لمقاييس السيطرة النوعية التي تحدد عمله ومساره ومذاقه وتشكله كما يشتهون على أن لايقترب من مصالحهم، وماترتب على وجودهم في السلطة لسنين طويلة.

يضع الفلاحون أعمدة خشبية في مزارعهم، ويعلقون عليها خرقا ممزقة تبدو من بعيد كأجساد بشرية تخافها الطيور لكي لاتنزل وتسرق البذور.

بمعنى أكثر دقة يرغب كثر من الناس برئيس وزراء من أجل أن تهدأ الأمور، وتستقر، ولايكون هناك متسع للمزيد من المشاكل والصعاب.

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