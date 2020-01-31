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تساؤلات: ماذا لو..........!؟


- ماذا لو كان المتظاهرون سنة وبالمحافظات السنية حصريا، هل سيقول الشيعة انها تظاهرات مطلبية وطنية أم طائفية؟ 

- ماذا لو كان من يمول التظاهرات الشيعية وبنفس المطالب إيران وليس أمريكا والإمارات والسعودية، هل سيدعمها السنة وتروج لها دجلة والشرقية والعربية؟ 

- ماذا لو كان التخريب وإحراق المؤسسات والمقرات الامنية ارتكبه متظاهرون سنة بالمناطق السنية، هل سيتم وصفهم (متظاهرون) أم (ارهابيون)؟  

- ماذا لو كانت السعودية هي أول من دعم الحرب ضد داعش بدل إيران وقدمت شهداء، هل يمكن أن نسمع متظاهرا سنيا يهتف: (السعودية بره بره)؟ 

- ماذا لو كانت القواعد الامريكية في المحافظات الشيعية حصريا، هل ستطالب القوى السنية والكردية ببقائها؟ أم تتوحد برلمانيا للتصويت على طردها؟ 

- ماذا لو كانت إيران هي من طالبت رسميا ببقاء القوات الامريكية بالعراق وليست السعودية، هل ستصمت ساحات التظاهر ويدفن المدونون رؤوسهم بالرمل؟ 

- ماذا لو كانت التظاهرات سنية، هل سيستهدف المتظاهرون قادتهم واحزابهم السنية حصريا (كما فعل الشيعة) و يتخلون عن تسقيط القادة والاحزاب الشيعية؟ 

- ماذا لو اغلاق المدارس والجامعات بقوة الترهيب واحراقها حدث في اي مكان بالعالم غير المدن الشيعية، هل ستصمت الأمم المتحدة والدول ال16 أم يقيمون الدنيا لانتهاك اللائحة الدولية لحقوق الإنسان؟ 

- ماذا لو كان المعتقلون في سجن الحوت ارهابيون ايرانيون متهمون بمجازر ابادة شعبنا، وليسوا سعوديون، هل ستصمت ساحات التظاهر عن المطالبة باعدامهم فورا، أم سيكون ذلك مطلبهم الأول قبل إقالة الحكومة؟ 

- ماذا لو كان عادل عبد المهدي عميلا لأمريكا، وحل أو دمج الحشد الشعبي، ولم يبرم الاتفاقية الصينية، هل كان العراق سيشهد أي تظاهرات لاسقاط الحكومة؟ 

السيدة الاولى

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