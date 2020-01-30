معرة النعمان القشة التي قصمت ظهر اردوغان

حسام الحاج حسين

معرة النعمان في ريف ادلب منطقة استراتيجية تم تحريرها من جبهة النصرة امام مرأى ومسمع اردوغان مما استشاط غضبا منتقدا صديقة الروسي قائلا (( ان صبرنا قد نفذ واتفاق استانا اصبح من الماضي ولا وجود له لان روسيا لم تفي بتعهداتها في وقف التصعيد))،

روسيا وايران يجلسان مع اردوغان وقواتها تدعم الجيش السوري لاقتحام ادلب والذي يصفة بوتين ببؤرة الشر ومستنقع الارهاب .

اردوغان قد يفقد ادواته في سوريا من خلال انها وجود المعارضة في اخر معاقلها وهي ادلب .

ستتلقى تركيا نزوحا بشريا شرسا نحو اراضيها بعد الهروب من اله الجيش السوري المدعومه جوا من القوات الجوية الروسية خطة متكاملة للانقضاض على اخر معاقل مايسمى بالمعارضة السورية وحجتهم التنظيمات الارهابية .

موقف لايحسد عليه وضع فيه اردوغان بعد ان كان يعول على التفاهمات الروسية الايرانية .

جاء التصعيد الروسي حسب المراقبين بعد توغل اردوغان في الملف الليبي عسى ان يضغط على حليف الروس ( خليفه حفتر ) .

من اجل الحصول على تنازلات في ادلب . لكن الروس اذكى من الاتراك في توزيع الضغط على خارطة توزع فيها الادوار عبر المتوسط.

ان الوقت والجغرافية ليسى في صالح اردوغان لان الجيش السوري اخذ يقضم الاراضي بدعم روسي من الجو وايراني على الارض .

الاوروبيين والامريكان حلفاء اردوغان في الناتو اكتفى ببيانات خجولة من الامريكيين عبر عن موقف الحلف بقولهم ( على روسيا وايران ان يوقوف الهجوم الواسع النطاق فورا ).

لم يبقى بيد اردوغان والمعارضة السورية سوى مدينة واحدة وهي سراقب .

وهي الاخرى يعد لها من الان بعد ان استطلعتها الطائرات الروسية .

هجوما وشيكا واسع النطاق من قبل الجيش السوري .وحلفاءه في الارض والجو .

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