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‏حكاية بطلها ‎# ابو_مهدي_المهندس


 ليث الكهفي

أحد أبناء خالي يعمل في تركيب وصيانة أجهزة التكييف ..

قال لي يوما طلبوني لأركب أجهزة التبريد في أحد البيوت الواقعة في المنطقة الخضراء ..

أخذت معي عاملين بدأنا نعمل في هذا البيت ‏:small_red_triangle_down:

كانت موسم الصيف والوقت تجاوز الظهيرة وأنا أعمل بكل جهد وسرعة لكي انتهي من العمل قبل الغروب

كان يجب أن نفتح بعض الأماكن في الجدران

مطارق ومثاقب واصوات عالية تصدر من عملنا .

يقول :

 رأيت رجلا أشيب الشعر يخرج من البيت المجاور ، ويكلمني عبر السياج الفاصل بيننا

السلام عليكم خويه الله يساعدك

وعليكم السلام والرحمة هله بالحجي

اذا ممكن تأجلون الشغل فد ساعتين

اريد أرتاح انام وبعدها اذهب لعملي

يقول ابن خالي أجبته وأنا لا ألتفت اليه وكانت نبرة صوتي خشنة و لأنني زهكان من العمل ومن الحر وأريد أن انتهي منه

لاحجي ما أكدر 

رد الحجي 

براحتك تحتاج مساعده 

وبعد ساعه جاء يحمل صينية عليها قوري چاي واستكانات وشكر وگليجه

وگال

تفضلوا شربوا ورتاحوا شويه

من تخلصون بلازحمة ودوها للبيت

اني رايح لعملي

ودعنا وخرج

صادف خروجه مع دخول احد معارفي الذي يعمل معي

سمعت صوت سلام حار وترحيب من قبل صاحبي بالحجي ‏

سألني اقاربي

وعلى وجهه تعابير مختلفه

شنو كان يسوي الحجي هنا

قلت

احضر لنا صينية الچاي وانصرف لعمله

انه جار هذا البيت

فقال اقاربي 

هل عرفته

لاوالله

اجابني صاحبي

بتعجب واستنكار

انه ابو مهدي المهندس

كان قادم في اجازة 

والآن ذهب الى الخطوط الدفاعية

لقتال داعش ‏يقول ابن خالي

خارت رجلي .

جلست على الأرض

سقطت الأدوات من يدي

هل هذا الشيبة المتواضع هو ‎ابو_مهدي_المهندس العظيم

كان ممكن ان يمسح بي الأرض وأنا احرمه من استراحته واسلبه راحته ثم ارد عليه بأسلوب جاف جلف

لكن أبت أخلاقه الإيمانية والرسالية إلا التواضع والسمو 

 هنالك رجال الله وأوليائه المخلصين حقا يحيون على أرض العراق رغم انحراف الكثير وضياعهم في لهاثهم خلف سراب الدنيا وبريق السلطة ، 

حينها أطمأننت أن العراق يحيى وينجوا بأوليائه الذين يعملون بأخلاص ملئه الإيمان والتقوى

رحمك الله أيها البطل القائد ابو مهدي المهندس ..

" الفاتحة"

‎#المهندس_في_قلوبنا

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