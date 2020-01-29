المقالات

الى من مزق الصورة .. من امرأة موصلية !!


أنا لم أكن اعرفكم قبل ان تأتينا اهل اللحى !!

كنت اسمع من ابي سامحه الله انكم عبدة للقبور و الاوثان !!

و انكم فرس مجوس !!

و لكن بعد ان أتى عربي نتن معه آسيوي تفوح منه رائحة الخنازير !!

و خلعوا حجاب اختي و زوجة اخي 

و كأنهم يتفحصون جواري في سوق النخاسة !!

امام أعين ابي الذي كان يتفاخر بأصولنا العربية السنية !!

كنا اقرب الى ان نساق سبايا لنغتصب على اسرة الدولة اللااسلامية 

قبل ان يأتي فجرا" سمعنا فيه ازيز الرصاص و هروب اهل اللحى مثل الفئران 

و شوارعنا فيها صيحات لم نعتد على سماعها 

يا علي .. يا زهراء .. و رايات خضراء خط عليها من خيوط الفجر 

يا أم البنين .. يا أبا الفضل !!

و روائح تشبه روائح القداح و الياسمين 

و شباب سمر السحنات !!

معهم رجل ذو لحية بيضاء .. وقف بباب بيتنا .. و قال لابي نحن خدامكم اخوتكم شيعة العراق 

رجل ادار وجهه لان زوجة اخي بلا حجاب !!

قال له والدي تفضل 

فقال له اريد ان اصلي فقط 

كان رجلا و كأن الملائكة تصلي خلفه و هو يقول 

يا رب انصرنا بحق الزهراء 

اتم صلاته فخرج 

و قال لقد ولىّ زمن البأس 

و انتم احرار احرار بفضل الله !!

و نحن مذهولون !!

لا نعي هل فعلا" فك قيدنا رجال آمنوا برب الزهراء 

لم تغب شمس ذاك اليوم الا و مدينتنا حرة 

يا من مزقت صورته هل قتلت امريكا ابن الزهراء ؟

بالله عليك هل رحل من صلى ببيتنا ؟؟

نعم يا اختنا لقد مضى ذو اللحية البيضاء !!!

ابو مهدي المهندس .....

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
‏حكاية بطلها ‎# ابو_مهدي_المهندس
الى من مزق الصورة .. من امرأة موصلية !!
التنشئة والتدجين
الهولوكوست كذبة ..!
الحرب السرية بين ايران وامريكا
سر من أسرار صفقة القرن..!
الاشارات الخفية في خطب المرجعية
كل الذين أحبهم رحلوا
اتركوا التنابز بالالقاب
كبف نقاوم الشائعات؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك