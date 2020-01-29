حسام الحاج حسين

هناك حرب سرية بين ايران والولايات المتحدة وكلا لدية ادواته واهدافه و٨٠ بالمائة من هذه العمليات لايعلن عنها حسب تقرير نشرة النيويورك تايمز في عام ٢٠١٦م .

ويشير التقرير الى ان الحرب الغامضة بين ايران وحلفاءها من جهة والامريكان والاسرائيليين من جهة اخرى . هي حرب لا هوادة فيها لكن نادرا ما يطفو على السطح حسب التقرير .

ويسلط الضوء على العمليات الخارجية لحزب الله . والتي تسمى بـ ( الفريق الاسود ) والذي اسس على يد محمد حجازي نائب قائد فيلق القدس الحالي ،،وكان يقود الفريق الشهيد عماد مغنية ومن بعدة صهره مصطفى بدرالدين وبعد استشهاد بدر الدين تحول قيادة الفريق الى (طلال حمية )

حمية شخصية غامضة لا توجد له ملفات شخصية في سجلات الحكومة اللبنانية ولا يمتلكون صورة له او بصمة او اي مستمسكات ثبوتية حسب ال FBA مكتب التحقيقات الفيدرالية .

وتفيد المعلومات ان طلال حمية يتجول بجوازات دبلوماسية لعدة بلدان ولديه نفوذ في امريكا الجنوبية وشرق آسيا وروسيا واوربا الشرقية وحتى كندا والولايات المتحدة الامريكية .

وقام طلال حمية بعمليات ضد المصالح الامريكية والاسرائيلية واهمها حادث السفارة الامريكية في بنغازي الذي ادى الى مقتل السفير الامريكي وبعض من طاقم السفارة ،

وحادث تفجير الحافلة الاسرائيلية في بلغاريا .

وتفجير المعبد اليهودي في تايلند

وعمليات اخرى يتهم بها حمية .

وهو مطلوب رقم واحد في العالم ويعتبر اهم شخصية سرية يواجه اجهزة الامن والاستخبارات الامريكية والاسرائيلية وخصصت الخزانة الامريكية مبلغ 7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن ( حسن حمية ) و اسمة الحقيقي ( طلال حمية ) ولدى وكالة الاستخبارات الامريكية صورة واحدة عن الرجل وهو عبارة عن رسم تقريبي له وهو مطارد منذ ٣٠ عاما لحد الان .

الحرب السرية بين ايران وامريكا لن تتوقف وهي عبارة عن جولات يربح ويخسر كلاهما على حد سواء ومنها ما يظهر للعلن ومنها ماخفي وهو أعظم .

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