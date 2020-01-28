د. مروى الجابري
مسلسل عراقي انتج عام ٢٠١٤
وقبله في زمن النظام البائد انتجت مسرحية بيت الطين
تتناول هذه المسلسل عادات وتقاليد ولهجة الجنوب بصورة عامة والناصرية بصورة خاصة بطريقة الاستهزاء والتنمر والانتقاص ...!
ولاقت اقبال واسع بالمجتمع العراقي .!
وكأنهم يريدون ان يقولوا للعالم هؤلاء همج رعاع لا يستحقون الحياة
لم ينقلوا عن الجنوب صورة المثقف او المتعلم كل ما نقلوه هرج مرج
ولكن..
اليوم نرى القنوات الفضائية تتفاخر بالناصرية
وانها بلد ابراهيم الخليل عليه السلام ويصورون بأبهى صورة البطولة ...
سؤال بريء ليش الناصرية والجنوب كانوا مادة للاستهزاء وشروكَية ومحافظات بأوقات الرخاء ؟
ليش هسه صاروا ابطال ؟
تدرون ليش ؟
لأن يردونه نكون حطب لمعاركهم
#معركة الاصلاح السلمية نحن اولى بهم منكم لأننا ابناء المرجعية
كفاكم خطابات الموت والقتل لنا
#حقوقنا المسلوبة نستعيدها بوعي وسلمية
#الوعي قائد
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