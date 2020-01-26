مقارنة بين زمنين..!

رأفت الياسر

يُذكرّنا بعض أعداء الإمام الخميني والعلمانيين بحركة التصعيد التي قادها السيد الإمام رضوان الله عليه ضد الشاه

ويتخذونها مُبرراً لإباحة إستهتارهم بالإمن العام للبلد.

ولهذا أودُّ توضيح ذلك بنقاط قليلة:

1- الأمام الخميني حاكم شرعي في زمانه وما يصدر منه هو موقفاً شرعياً ولم يصدر أي بيان من المرجعية في النجف تؤيّد فيه قطع الطرق والحرق وما شابه كونها الحاكم الشرعي في العراق.

2- النظام في إيران كان نظاماً لا شرعياً فهو نظام دكتاتوري قائم على الوراثة لا قيمة ولا رأي فيه للشعب الإيراني,

بينما النظام في العراق نظاماً شرعياً قانونياً أتى عبر صناديق الإقتراع ومشكلتنا معه في التفاصيل وفي تنفيذ بعض الإصلاحات ومحاربة الفساد لا في أصل النظام العراقي.

3- الشعب الإيراني كُلّه حارب النظام الشاهنشاهي فلم تخرج محافظة دون أخرى

لم تخرج المحافظات الشيعية فقط كما في العراق.

وأما عن التصّعييد الحالي والتخريب فغالبية الشيعة أيضا ضده فهو يمثل القلّة القليلة داخل الشيعة.

ما يمثل الشيعة هي الملايين التي خرجت في تشييع القادة و مليونيّة السيادة.

4- في العراق هناك أمل لحل الأمور عبر الإنتِخابات فحتى قانون الإنتِخابات المجحف الأخير لم يكن هو السبب الكامل للفساد

فقد قاطع 70% من العراقيين الانتخابات

ماذا لو انتخبوا هؤلاء ممثلين صالحين عنهم؟

تركوا الـ 30% تقرر مصير الجميع واكتفوا بالصمت والتسقيّط؟

بينما في إيران لم يكن هناك خيار للشعب الإيراني الذي انزل جيشه ضد الشعب.

5- اكمالا للنقطة 4

الجيش العراقي والقوات المسلحة ما زالت منزوعة السلاح في نقاط التماس مع المخربين,

الا في حالة قمع المخربين عند هجومهم على المقرات بغية حرقها وفي الغالب تم السماح لهم لإكمال جرائمهم.

بينما الجيش الإيراني كان جيشاً بهلوياً لقمع الشعب.

6- في إيران لم يتم فرض التغيير والاضراب والعصيان على عامة الشعب الإيراني كما في العراق.

حيث تم لحم أبواب المدارس وتهديد الكوادر التدريسية و موظفي الدولة بالقوة.

فهل الأمام الخميني دعا لإيقاف التعليم كشرط لإنتصار الثورة الاسلامية او فرض ذلك بالقوة؟

7- الامام الخميني لم يفرض مُرشحاً ولا نظاماً على الإيرانيين كما يفعل هؤلاء المخربين من عملية فرض مرشحٍ بعينه.

هناك نقاط كثيرة وأكتفي بهذا القدر.

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