المقالات

الامام الخميني ره ومنظمة مجاهدي خلق 


حسام الحاج حسين

 

تاسست منظمة مجاهدي خلق عام ١٩٦٣ م في ايران وكانت وطنية تمتد اديولوجيتها من الجبهة الوطنية لمصدق وبازركان وبعدها تحولت الى الاشتراكية الماركسية وفي نهاية السبعينيات وقبل انتصار الثورة عقد قيادات المنظمة اجتماعا مهما بقيادة ( مسعود رجوي وموسى خيابان ومحمدرضا سعادتي ) وتبنى الاسلام المندمج بالاشتراكية والماركسية ،

مجموعة من الخلط للتغطية وجذب اكبر عدد من الانصار وكان الامام الخميني ره ينظر عن كثب لكل الحركات الموجودة في الساحة ( تاريخها ايدلوجيتها رجالها اهدافها )،

شخص مبكرا ان هذة المنظمة تناور بالايدلوجيات المتناقضة وتعمل على التناقض لجذب الشباب ،

وقد اعلن الامام ره المواجهة مع المنظمة مبكرا وقال (( لو سمحنا لهؤلاء المنافقين الولوج الى داخل هيكل الدولة سيقضون علينا ))

في طهران وبعد صدور قانون الحجاب خرجت النساء الايرانيات السافرات والرافضات للحجاب بتظاهرة حاشدة بدعم واسناد من المنظمة وقامت المنظمة بحماية التظاهرات المنددة بالحجاب عن طريق الجناح التنظيمي للنساء في المنظمة والتي كانت تردتي الحجاب ولاتوجد سافرة واحدة في صفوفها ،

علق الامام الخميني ره على هذة الحادثة قائلا (( المنافقين يرتدون الحجاب ويحمون ويتبنون المظاهرات المنددة والمعادية لقانون الحجاب ))،

اعلنت المنظمة الكفاح المسلح ضد نظام الجمهورية الاسلامية عام ١٩٨١ م ،

وقاموا بابشع الجرائم بحق قادة الثورة واغتالوا قياداتها حتى السيد الخامنئي طالته يد الغدر في عملية فاشلة ادى الى اعاقتة ،،!

ولم ينتهي مسلسل مؤامراتهم ضد الحكومة والشعب الايراني ،

لكن التشخيص المبكر من قبل الامام الخميني ره لهذا النوع من التلون والنفاق انقذ ايران طوال اربعة عقود ،

وتركة كلمته الخالدة ( المنافقين اسوء من الكفار )،

اثرا في نفوس المجاهدين والمؤمنين ان تشخيص النفاق اهم من مواجهة الكفار والاعداء ،

 

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حدود العراق وسخاء انظمة الحكم
 اغلبيه ثائرة مجاهدة صامتة
التظاهرات حققت مطالبها وزيادة
الإخلاق والعمل الإسلامي
المحتل والفساد وجهان لعملة واحدة
الامام الخميني ره ومنظمة مجاهدي خلق 
المظاهرات ومواقف قادة المقاومة..رسائل ومتغيرات
لماذا ذعروا من مليونية السيادة؟
اتفاقية ((اطار التعاون)) بين العراق والصين الخيار المناسب لوضع العراق))
"شرق اوسط جديد" صنع في ايران و"اسرائيل" تلفظ انفاسها الاخيرة ..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 75.3
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو الهدى الساعدي : سمعت ابيات لطيفة للغاية من احد السادة الأجلاء في مدينة الأهواز قبل اكثر من ١٥عاما تقول : ...
الموضوع :
ومعجم الامام الخميني (رض) السياسي
فرید خیرالله : الا ان حزب الله هم الغا لبون الهم اجعل وحدته فی قلوب المسلمین ...
الموضوع :
آمريكا تبحث عن "اندلسة" العراق
حيدر زهيره : دائما كنت اعتقد ان الشيء الوحيد الذي يصعب علي فهمه هو النظرية النسبية (للمغفور له اينشتين) ولكن ...
الموضوع :
خلف: مجلس الأمن الوطني خول القوات الأمنية باعتقال من يقوم بقطع الطرق وغلق الدوائر
حسين : التاريخ يعيد نفسه ومافعله البعض بالحشد الذي دافع عنهم خير مثال بدون مغالطات لكم التقدير ...
الموضوع :
هل الحسين (ع) دعا على العراق ؟!!!
حسن : ممتاز تقرير يثلج الصدور من جهه انفضاح امر ثورة اللواطين و الجراوي وانحسارها ومن جهه يجعلنا نترقب ...
الموضوع :
الأدلّة على فشل الجوكر الأمريكيّ في العراق
احمد : قام شركة كورك بإرسال رسالة الي جميع مشتركيها بأن نعبا رصيد 8000 دينار مقابل 800 دقيقة للشهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
اخواني انتباه وصلو هذا الخبر لكل قاءد : بسمه تعالى ،،،كل الجواكر الموجودين حاليا بللغوا باوامر بقطع الطرق واختراق البنايات الحكوميه تمهيدا لتسليم مواقعهم لمن ...
الموضوع :
في تحدي سافر لعشائر الناصرية عصابات الجوكر اللقيطة تحرق الاطارات وتقطع الطرق
عون حسين الحجيمي : احسنت بارك الله بيك...جعلك الله من خدام واتباع واشياع اهل للبيت عليهم السلام ...
الموضوع :
قصة السيد ابراهيم المجاب … ” إقرأوها “
اسماعيل احمد : ان اللواء الأول مشاة بقيادة هيثم شغاتي تنسحب من الشريط الساحلي الى عدن وهذه نتيجة الاستفزازات والمؤامرات ...
الموضوع :
إنتكاسة جديدة لعملية السلام في اليمن
حسام تيمور : انهض و خذ من نخيل الرافدين عكازا ... و من سلاح حشدك عصا ... و من دجلة ...
الموضوع :
بالحبر الابيض ... كسر القلوب ...
فيسبوك